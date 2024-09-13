快訊／呂政儒親道歉還原真相！　強調無酒店狂歡接受懲處

記者杜奕君／新北報導

日前原隸屬桃園璞園領航猿球星周儀翔，因為酒駕拒測風波自請離隊，隨後遭聯盟處以停權1年，當時搭乘周儀翔車輛的新北國王射手呂政儒，也被球團罰款50萬台幣。13日國王舉行媒體日記者會，呂政儒也親自還原事件經過，強調自己絕對沒有酒店狂歡，也接受外界批評，會好好針對此次事件反省。

▲新北國王呂政儒針對日前周儀翔酒駕拒測事件道歉，但也強調絕無酒店狂歡情況。（圖／記者杜奕君攝）

周儀翔日前因為酒駕拒測，除了遭吊照扣車罰款18萬，隨後也選擇自請離隊，並被所屬PLG職籃停權1年、公益服務至少300小時及罰款50萬元。至於同車的呂政儒，也遭國王球團罰款50萬元處分。

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今日呂政儒在事件爆發後首度公開現身，他還原事件經過表示，「首先還是感到非常抱歉，浪費了社會的資源，也希望藉由這機會還原事件經過，當天我是受邀去東區夜店，但因為服裝沒有符合規定沒有入場，也沒有所謂『酒店狂歡』狀況，僅有在樓下聊天10分鐘。後來我就搭乘周儀翔的車回去，沒有制止他，這件事我要負全責，所以接受一切懲處。」

呂政儒也強調，「做錯事就是做錯事！我接受大家的批判，但我不希望我的家人、小孩去承受那些我沒有做過的事，我會去反思、反省自己，這次事件也會變成更加督促自己的動力。」

國王總經理毛加恩則表示，「此次事件不只是呂政儒的責任，球團也要共同承擔，球團管理機制應該要更完善，關於酒駕零容忍的立場一定會堅定，經過這次事件會更要求球員的紀律。」

另外針對呂政儒的50萬台幣罰款，毛加恩透露，「50萬罰款的部分，我們也在內部討論，如何跟呂政儒在新北市找到需要幫助的公益團體。希望經過這件事，可以讓他在表現上去反省，這件事我們也會更嚴肅去面對。」

▲新北國王總經理毛加恩。（圖／記者杜奕君攝）

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