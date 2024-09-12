「台灣蝶王」王冠閎下一步動向曝光　將挑戰全民運水上救生

▲王冠閎（右起）、吳佳穎出席代言活動。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

有「台灣蝶王」稱號的人氣泳將王冠閎，12日與國內射擊名將「證件妹」吳佳穎一同出席知名醫美品牌活動。王冠閎在巴黎奧運男子200公尺蝶式勇闖決賽，最終拿下第11名改寫隊史最佳成績。今日他透露在10月底的屏東全民運動會，將會參與水上救生賽事，挑戰不同領域的水上運動。

在巴黎奧運改寫我國泳將最佳成績後，王冠閎在賽事結束後進入調整期，目前除了維持日常訓練外，尚未規劃下一場的國際性賽事。

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不過今日出席活動時，他透露將會在10月底參與全民運動會，並且報名了水上救生運動項目的兩個賽事，分別是100公尺混合救生，以及200公尺障礙賽。

王冠閎表示，「過往就聽過身邊許多游泳選手，都會參與全民運賽事，自己也相當期待能參與此次兩項賽事，其中在100公尺混合救生，每名選手必須先游50公尺迴轉，並且潛入水底將假人拖出水面，並拖帶假人一路回到終點牆。另外在200公尺障礙賽則是必須通過8次的障礙網，最終回到終點。」

至於在本屆巴黎奧運完成生涯第3次站上五環殿堂的吳佳穎，在奧運結束後也持續訓練，備戰本月21日至30日於公西靶場進行的台北國際射擊大獎賽。

吳佳穎透露，「此次以地主選手身份參賽，會努力保持平常心，因為平常我們就是在公西靶場訓練，因此不會感到緊張或是害怕，希望能好好發揮地主優勢。」

▲王冠閎透露將挑戰全民運水上救生項目。（圖／記者杜奕君攝）