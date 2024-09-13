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唐維傑轟19分　高雄全家海神夏季聯賽2連勝完美收尾

▲海神唐維傑、于煥亞。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神唐維傑此戰轟下19分表現出色。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神13日夏季聯賽迎戰新北中信特攻，此役登錄11名球員全員都有得分進帳，補上胡瓏貿前役扭傷腳踝，今日休兵的得分空缺，唐維傑連續第2場得分上雙繳全隊最佳19分，蘇文儒10分，吳曉謹、余純安攻下9分，終場79比75夏季聯賽笑納2連勝。

前役3分差擊敗攻城獅，高雄全家海神隊13日面對特攻開賽慢熱，次節于煥亞、魏莨哲攜手回敬15比6攻勢，加上余純安兩顆三分球俱中，反超比數。

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余純安今日替補上陣，除了上半場攻下9分含三分球2投2中，還看到球隊不一樣的變化，「今天更了解總教練想要什麼。雖然瓏貿因傷缺陣，但唐維傑、呂威霆也有他們的進攻手段，其他前鋒都有挺身得分。」蘇文儒10分、5籃板，助攻、抄截各1。

此役唐維傑攻下全場最佳19分、12籃板、3抄截，助攻、阻攻各1，連續兩天得分上雙。他提到賽前助理教練朱永弘就有提醒會打到4號位，「其實3、4號差不多，要我不要想太多，發揮自己的優勢，運用積極性來防守對方大個。」

唐維傑今夏苦練外線，自上役飆進兩記三分球，投籃自信心提高不少，「去年不敢勇於出手，對我信心是一大打擊。很開心前役投進外線，慢慢找回有自信的那面。」

▲海神唐維傑、于煥亞。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神射手于煥亞。（圖／高雄全家海神提供）

關鍵字： 唐維傑高雄全家海神TPBL台籃

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