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李沛澄狂飆32分夏季聯賽代表作　李睿麒成特攻補強大驚奇

▲中信特攻李沛澄、李睿麒。（圖／新北中信特攻提供）

▲中信特攻李沛澄夏季聯賽最終戰打出代表作，全場狂轟32分。（圖／新北中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

由TPBL職籃新北中信特攻所舉辦的「adidas Summer League夏季聯賽」最終戰，地主特攻雖然最終以75比79不敵高雄全家海神，不過此戰陣中「2年級生」李沛澄打出加盟特攻代表作，全場狂轟7顆三分球進帳32分。加上休賽季補進的李睿麒也持續穩定貢獻，全場繳出18分、4籃板，成為特攻鋒線的亮眼補強收穫。

此戰上半場三分球4投4中，包辦16分的李沛澄，下半場持續維持火燙手感，第三節一樣發射兩顆三分彈，加上趁著對方失誤的上籃及罰球，單節獨攬最高的10分，第三節單節比分19比19，特務軍團咬住戰局，以60比62兩分落後戰神。

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關鍵決勝節，特務軍團努力追分，但僅李沛澄、徐宇煇、譚傑龍及施晉堯有得分貢獻，最終仍無法反超比分，以75比79敗給全家海神。

今日特務軍團除了李沛澄飆進32分、6籃板、2助攻、1抄截，三分球11投7中之外，李睿麒也貢獻了18分、4籃板、1助攻，三分球5投3中的表現，總教練李逸驊也特別提及，「在夏季聯賽中團隊進步非常多，像今天李沛澄拿下32分，事實上他是有這樣的身手，只是他有時候在球場上想做太多事情，有時如果想要盤運又要傳球，反而會忘記自己有射手的本事。」

「李睿麒則是本身經驗就很好，在進到球隊之後，不管是在守對方的三號球員，或是自己在打四號位的時候，都表現得非常好，幫助球隊的實力提升許多。」李逸驊如此說道。

李沛澄打出個人在夏季聯賽中最傑出的一役，賽後受訪時透露，「今天賽前就知道隊上很多人沒辦法出賽，所以我知道我要幫忙分擔得分的工作，儘管我可能盤球、組織的能力沒有其他人好，但我覺得該跳出來，整場只要有機會就大膽出手，不會想太多。」

▲中信特攻李沛澄、李睿麒。（圖／新北中信特攻提供）

▲李睿麒此戰再度繳出18分好表現。（圖／新北中信特攻提供）

 

關鍵字： 李沛澄中信特攻李睿麒李逸驊台籃TPBL

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