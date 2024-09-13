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快訊／柚子5局復仇擊退六角戰士　高承睿大逆轉挺進澳門站4強

▲▼19歲桌球新星高承睿在男單16強戰交手22歲瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard）。（圖／路透）

▲台灣桌球小將「柚子同學」高承睿復仇擊退莫雷加德，挺進澳門站4強。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

2024 WTT冠軍賽澳門站，台灣小將「柚子同學」高承睿在16強賽爆冷擊倒世界排名第7位的中國林高遠後，13日在8強戰交手瑞典「六角戰士」莫雷加德(Truls Moregard)，最終高承睿以4比11、12比10、11比9、7比11、11比7，苦戰5局後以總局數3比2勝出，不僅拿下對戰首勝，更強勢挺進本屆男單4強。

年僅19歲的高承睿，此次在WTT冠軍賽澳門站表現火燙，昨日在男單16強戰扳倒世界排名第7位的中國強敵林高遠，展現台灣桌球接班人氣勢。

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今日男單8強戰，高承睿則是交手巴黎奧運男單、男團雙銀牌得主，來自瑞典的「六角戰士」莫雷加德，希望取得晉級4強入場券。兩人在先前巴黎奧運男單16強交手，當時由莫雷加德拿下勝利。

此戰首局莫雷加德展現霸氣，首局以11比4強勢拿下，但第2局高承睿就迅速回穩，12比10扳回一城。關鍵第3局，高承睿再接再厲以11比9順利拿下，取得總局數2比1領先優勢。第4局雙方持續拉鋸激戰，但莫雷加德仍以11比7拿下，雙方總局數再度戰成2比2局面。

最終關鍵第5局，高承睿率先拿下3分，但莫雷加德步步逼近，隨後更逆轉7比6超前，但此時高承睿連拿關鍵5分，最終以11比7逆轉拿下勝利，順利挺進本屆男單4強。

關鍵字： 高承睿柚子同學桌球WTT澳門站六角戰士莫雷加德

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