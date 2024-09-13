打不贏就加入？　國王兩大新洋將沃許本、強森說分明

▲新北國王強森。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃新北國王13日舉行季前記者會，陣中兩名「熟面孔」的新洋將，上季分別效力台北富邦勇士的強森(Chris Johnson)、沃許本(Jason Washburn)也首度國王球員身份公開亮相。針對外界「打不贏就加入」的質疑，兩人也親口透露，為何選擇離開原母隊，轉戰加盟國王的最大主因。

上季在PLG職籃風光奪下隊史首冠，國王本季加入7隊規模開打的TPBL職籃後，在洋將陣容上除了選擇續留曼尼高(Kenny Manigault)、奧帝(Austin Daye)之外，也分別找來上季效力勇士的強森，以及上季PLG年度最佳洋將，原領航猿的沃許本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

休賽季剛剛從台北富邦勇士轉戰新北國王的強森(Chris Johnson)透露，「離開勇士的決定很困難，對於球團、球迷都有很大的情感，但加入國王對現階段的我是最好的決定。已經39歲的我，仍能在高強度賽事有競爭力，這讓我很感恩，在休賽季我也有參與Big 3聯盟的3X3籃球賽事，來維持個人體態。」

至於沃許本則表示，「我沒再去想上季的『年度最佳洋將』了，這是不同的賽季、球隊甚至聯盟，我會用自己的打法，儘速融入球隊並幫助球隊贏得更多比賽。」

「9年前我曾在NBA和林書豪當過隊友，但無論場內外，他都對我帶來了巨大的影響，我很高興能有機會在台灣和他再次成為隊友。」沃許本如此說道。

沃許本強調，「離開領航猿，這是我的決定，我也尊重前球隊的所有人，當我選擇離開時，國王球團找上了我，因此我選擇加入國王。」

▲沃許本透露離開領航猿是自己的決定。（圖／記者杜奕君攝）