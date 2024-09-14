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健康又瘦的龍貓來了！　胡瓏貿預告打出海神新風貌

▲高雄全家海神執行長李偉誠。（圖／記者杜奕君攝）

▲高雄全家海神新賽季預告以全新風貌出擊。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

迎接TPBL職籃全新賽季，高雄全家海神在休賽季進行陣容大幅翻新，除了找來德籍新任總教練費雪(Mathias Fischer)，洋將陣容也有不小變動，更重要的是在本土陣容方面，為了強調更多壓迫式防守，休賽季全員體能進行強化，陣中主力一哥「龍貓」胡瓏貿就透露，「體脂降了不少，身體狀況也更健康，期待讓球迷看見全新的海神風貌！」

在T1職籃元年成軍首季就拿下年度總冠軍，「南霸天」海神在港都高雄經營3季有成，培養出不少死忠球迷，在TPBL職籃以7隊規格開打後，球隊也進行陣容更新，希望新賽季能打出更好表現讓高雄球迷看見。

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海神球團執行長李偉誠就表示，「這個休賽季，本土陣容非常注重體能訓練，洋將陣容也確定會在9月15日全數到齊，新的聯盟會有很多嶄新對戰組合，也會有許多過往沒有的球星對決，希望讓球迷大飽眼福。」

球隊新任主帥費雪在10日抵台，他強調希望帶給球隊更良好的化學效應，「我不會馬上喊出要奪冠，因為拿下冠軍的過程必須一步一步來，建構球隊的體系也需要時間，但我相信只要球員了解自己該扮演的角色，團隊一定能贏得巨大的勝利。」

這個休賽季海神已經開訓超過5周時間，幾位本土選手也都透露在體能、體態上進行特別強化，球隊本土一哥胡瓏貿就透露，「目前自己的傷勢已經逐步好轉，過去兩季因為傷勢導致無法進行太高強度的重量訓練，這個休賽季我請了營養師，希望有更好的身體表現，目前已經瘦了3公斤，很期待讓大家看到新的海神風貌。」

球隊主力射手于煥亞則表示，「這個夏天努力鍛鍊，累積了更多的肌肉量，現在真的很想趕快比賽，過往從SBL時期，球隊分分合合，如今終於有新的對戰組合，相信球迷也很期待。」

隊長余純安透露，「這是我打球12年多以來，流汗最多的一次暑假。希望能追隨新教練的腳步，打得更積極、更強勢。」

▲高雄全家海神執行長李偉誠。（圖／記者杜奕君攝）

▲高雄全家海神執行長李偉誠。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 胡瓏貿海神龍貓海瓏王海神TPBL台籃李偉誠

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