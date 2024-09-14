快訊／台韓職籃大戰！　水原KT音速彈9分險勝台北台新戰神

▲水原KT音速彈韓熙元此戰攻下10分、5籃板。（圖／首湛創意提供）

記者杜奕君／台北報導

2024台韓職業交流賽，14日於台北和平籃球館正式登場，遠道而來的水原KT音速彈挑戰地主台北台新戰神，前3節雙方一路激戰，但末節KT音速彈一度派上雙洋將出擊，將比分擴大來到14分，最終水原KT音速彈就以78比69擊敗台北台新戰神，搶下這場「台韓大戰」勝利。

近期南韓KBL職籃大舉襲台，水原KT音速彈今日前進和平館挑戰地主台北台新戰神，此次身為「南韓第一控衛」的許訓也隨隊來台，但此戰並未上場亮相。

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此役戰神前3節一路與對手抗衡，戰神射手黃聰翰第3節連續外線命中，讓兩隊持續拉鋸。不過末節音速彈一度派出雙洋將(KBL職籃為4節4人次，每節僅能上場1名洋將)應戰，瞬間將領先擴大來到14分，最終戰神追分後繼無力，水原KT音速彈就以9分之差贏得交流賽首勝。

KT音速彈此戰以洋將堤爾蒙的20分、5籃板、2抄截、2阻攻最佳，文正現16分、6籃板、2抄截，哈蒙斯11分，韓熙元則是10分、5籃板、1抄截。

9分落敗的戰神方面，米勒砍下14分、5籃板、2抄截，曹薫襄13分、5籃板、2助攻，黃聰翰則有9分進帳。

▲台北台新戰神主控曹薫襄此戰拿下全隊本土最高13分。（圖／首湛創意提供）