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快訊／「麟榤配」先盛後衰不敵南韓　香港公開賽止步4強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2024 BWF超級500系列香港羽球公開賽，台灣新雙塔組合「麟榤配」在14日於男雙4強戰登場，面對大會第3種子南韓組合姜敏赫、徐承宰，王齊麟及邱相榤最終以23比21、15比21、16比21，總局數1比2敗北，無緣挺進男雙冠軍決賽，本屆於4強止步。

繼日本公開賽、南韓公開賽之後，在此次香港公開賽第3度合拍出擊的麟榤配，昨日在對上中國組合周昊東、黄荻的男雙8強賽表現出色，最終直落二搶下本屆男雙4強門票。

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今日王齊麟、邱相榤在4強賽交手南韓組合姜敏赫、徐承宰，雙方在8月31日才在南韓公開賽準決賽交手，當時由地主組合搶下勝利。

此次再度交手，王齊麟、邱相榤面對目前世界排名第4位的姜敏赫、徐承宰打來毫無畏懼，雙方一度戰成7比7平手局面，但隨後姜敏赫下壓球製造得分機會連拿3分，雙方暫停後仍呈現拉鋸，麟榤配持續加壓一度連拿4分，逆轉超前19比17領先，但姜敏赫、徐承宰穩住陣腳連拿3分率先取得局點。麟榤配努力兩度化解對手局點，更逼使對手出現要命掛網失誤，麟榤配氣勢大振，以23比21搶下首局。

第2局麟榤配持續搶攻，開局率先拿分，但姜敏赫、徐承宰隨後要回領先優勢，王齊麟與邱相榤展現韌性再度以9比8超前，但隨後南韓組合連拿3分，以11比9取得領先。

技術暫停後，南韓持續擴大領先優勢來到16比11，但王齊麟、邱相榤再度嘗試追分，不過姜敏赫、徐承宰仍以20比15取得5個局點，隨後以21比15收下此局，將局數扳平。

進入決勝第3局後，姜敏赫、徐承宰開局以5比2強勢領先，麟榤配持續追趕，但持續出現回擊掛網、出界，讓對手持續拉開比分來到11比5領先。

暫停後麟榤配重新找回節奏，大範圍調動策略奏效，一度連趕5分，邱相榤一次精彩防守更贏得現場球迷喝采。但南韓組合又是連拿3分穩住陣腳，此時邱相榤兩度展現「胯下擊球」美技再度將比分拉近，不過南韓組合仍率先取得4個賽末點，最終以21比16，最終總局數2比1拿下，挺進男雙冠軍賽。

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

關鍵字： 麟榤配王齊麟邱相榤羽球香港公開賽

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