WNBA女籃史上最狂！　威爾森單季狂砍1000分創新高

記者杜奕君／綜合報導

日前才剛剛打破WNBA歷史單季總得分新高紀錄，拉斯維加斯王牌隊16日在主場以84比71擊敗康乃狄克太陽之戰，王牌陣中主戰長人威爾森(Aja Wilson)全場猛砍29分、9籃板、3助攻，成為聯賽史上首位拿下「單季1000分」的球員，也被視為當代女籃最強球星代表人物。

在本屆巴黎奧運帶領美國女籃勇奪金牌殊榮並當選MVP後，威爾森回到WNBA賽場，個人表現持續火燙，今日率隊戰勝太陽之役，全場轟下29分、9籃板、3助攻，成為聯盟史上首位單季1000分選手，再度寫下生涯重要里程碑。

本賽季威爾森例行賽場均能轟下27分、12籃板、2.3助攻、1.8抄截、2.6阻攻，目前在得分榜、阻攻榜都高居首位，籃板榜則排在第4位，抄截則是聯盟第4位，有濃厚機會拿下生涯第3座WNBA例行賽MVP殊榮。

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身為2018年王牌隊的「選秀狀元」，威爾森在新秀賽季表現就大放異彩，以場均20.7分、8籃板拿下年度最佳新秀殊榮，在2020年更一舉拿下例行賽MVP，2022年不僅蟬聯年度MVP 2連霸，更率隊取得個人生涯首冠。

上賽季威爾森雖然無緣年度MVP連霸，但她帶領王牌蟬聯總冠軍，個人也首度榮獲決賽MVP，已經成為當代女籃最強球員象徵，也首度拿下ESPY年度最佳WNBA球員獎項肯定。

▲威爾森寫下史上首位WNBA單季得分突破1000分大關紀錄。（圖／達志影像／美聯社）