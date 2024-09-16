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快訊／TPBL台灣職業籃球大聯盟標誌首度曝光　要成台籃最耀眼存在

▲等待許久，TPBL職籃標誌正式曝光。（圖／TPBL職籃提供）

▲等待許久，TPBL職籃標誌正式曝光。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日正式發布聯盟全新標誌，以四個英文字母縮寫為主體，呈現俐落、充滿力量與現代感的象徵。TPBL四個字母緊密排列，強調聯盟與球隊之間的團結與合作。在字體設計上，將斜體字特意加上流線型尾端，勾勒出動態與速度感，打造更適合描繪運動情境的文字設定，此外，字體尖端雕琢出特色切角，用精確與銳利的角度設計，展現對比賽細節的精準要求，永遠追求頂尖卓越。最後在標誌中劃過一道閃耀星芒，象徵聯盟與球隊自我期許，要在台籃間成為最耀眼的存在。

而顏色選擇上，標誌以丹寧藍作為主色，藍色傳遞誠實與穩重的形象，象徵TPBL作為專業職業聯賽，致力於提供公平公正的競技舞台，讓每位球員、球隊與球迷都能自由揮灑。而這款丹寧藍不同於傳統的海軍藍，同時取其色在生活中的必要性，為品牌注入年輕與創新活力，期許品牌一步步走進大眾日常，成為生活娛樂性的一大指標。另外標誌中的十字星芒以流星金點綴，象徵競賽中的最高榮耀，鼓勵聯盟與隊伍發揮運動家精神，永遠致力於追求卓越，創造最佳表現！

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台灣職業籃球大聯盟將致力於傾聽各界聲音、並結合所有力量，為球團打造世界級舞台、為球員提升競爭力，藉以點燃台灣球迷對籃球的熱情，展望台灣籃球在TPBL的帶領下邁向更美好的未來。
 

關鍵字： TPBL台籃職籃標誌台灣職業籃球大聯盟

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