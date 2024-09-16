想當火箭真一哥！　格林喊話拚進季後賽換得長期續約

▲火箭格林目前尚未獲得球團延長合約。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

2023-24賽季例行賽尾聲，火箭一度衝出「11連勝」差點打入附加賽行列，當時帶隊表現出色的當家砍將格林(Jalen Green)至今卻是意外尚未獲得火箭球團祭出高薪續約。對此，格林受訪時表示，「我希望與火箭達成續約，但這不是我現在關心的事，我目前專注於新賽季，要幫助球隊拚進季後賽，然後一切都會得到解決。」

在上季末火箭打出11連勝狂潮期間，格林充分釋放其得分火力，期間場均30.2分、6.7籃板、4.1助攻、1.2抄截的全面表現，也終於讓外界看見他終於兌現應有的天賦表現。

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這個夏天休賽季，火箭球團有資格與格林完成提前續約，不過目前管理層並未有實際動作。對此格林坦言，自己確實想和火箭完成長期續約，但這目前不是自己該關心的重點。

「我現在專注的是眼前的新賽季，要打進季後賽，並且盡可能走得更遠，並和現有的這些球員建立兄弟情誼，也確認自己的身份，一切都會得到解決。」格林如此說道。

上賽季格林82場全勤，平均可以攻下19.6分、5.2籃板、3.5助攻，且目前年僅22歲，天賦依舊無可限量。

▲格林上季末一度率領火箭打出驚人11連勝。（圖／CFP）