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快訊／中華男籃大利多！　高柏鎧歸化申請正式通過

▲中華男籃大利多，高柏鎧歸化申請正式通過。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲中華男籃大利多，高柏鎧歸化申請正式通過。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃16日迎來好消息，日前正式進行歸化申請的福爾摩沙夢想家洋將高柏鎧，今日已經接獲內政部通知，正式通過歸化申請案，這也代表未來他將能以歸化球員身份，正式為中華男籃在國際賽場效力，也讓中華隊最欠缺的禁區戰力，獲得重要加分。

立法委員莊瑞雄辦公室稍早發出聲明，指出高柏鎧的歸化申請案已經正式獲得通過，該聲明表示，今天接獲內政部的通知，正式通過了高柏鎧的歸化申請案，從今天起他就是我們台灣人的一份子。這一路走來非常的不容易，一個球員要在單一球隊效力這麼久，面對競爭與挑戰的時候，還要持續進步，並且對台灣產生歸屬感，這都是得來不易。

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相信大家都知道台灣在國際局勢上的艱辛，所以一直以來要招募國際人才，尤其是運動這一塊，都是非常不容易的。

記得當時協調會時，高柏鎧說的一席話至今都讓我非常動容，他說是這片土地上的人，進場加油的球迷，夢想家球團，讓他覺得這裡是他的家，當他用休賽季去各城市走走時，所有人對他的歡迎與照顧，讓他覺得他就是這裡的一份子。更尤其是在瓊斯杯時，聽到滿場的球迷為他吶喊為他加油，讓他決心，也想為這片土地、為國家隊盡一份心力。

謝謝高柏鎧對台灣的認同，也希望球迷們也能踴躍進場看球，讓高柏鎧聽到台灣人民對他的支持，也讓運動再次讓台灣人團結。

關鍵字： 高柏鎧歸化吉爾貝克籃協中華男籃台籃

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