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快訊／王子維苦戰勝出　中國公開賽驚險挺進男單16強

▲台北羽球公開賽，王子維。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲王子維驚險挺進中國公開賽男單16強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

在中國常州舉行的BWF超級1000系列中國公開賽，台灣「羽球王子」王子維17日提拍上陣，在男單32強交手來自法國的波波夫(Christo Popov)，王子維最終以21比14、12比21、21比19，總局數數2比1勝出，挺進本屆男單16強。

在今年下半年唯一的一站超級1000系列賽，在今日正式點燃戰火，此次總獎金高達2000萬美金，冠軍也可拿下多達13500積分。首日包括台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成都未有賽程，今日則由男單王子維打頭陣上場。

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王子維面對法國波波夫，首局就利用對手網前失誤過多，以21比14拿下。不過次局波波夫回穩，以11比6取得領先。暫停後王子維逐步進逼，但波波夫找到節奏，順利以21比12扳回一局。

關鍵第3局，王子維一度連拿4分取得5比1優勢，但波波夫第2拍下壓找回主動權連拿兩分，隨後又是幸運球讓王子維撲倒在地無力回擊，隨後波波夫先以11比10領先進入技術暫停。

暫停過後，王子維重新找回節奏，逆轉以15比12超前，雙方激烈來回情況下，波波夫又連拿5分以18比16超前，但王子維臨危不亂連續掌握對手回擊掛網，再度要回19比18領先優勢，隨後更一舉取得兩個賽末點，隨後更利用對手掛網失誤，以21比19拿下此局，總局數2比1不僅搶下對戰首勝，也順利挺進男單16強。

▲台北羽球公開賽，王子維。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲王子維鏖戰67分鐘，搶下中國公開賽首勝。（圖／資料照）

關鍵字： 王子維中國公開賽羽球羽球王子

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