台灣網球天后謝淑薇好猛　與梅滕絲攜手勇奪年終賽女雙門票

▲謝淑薇與梅滕絲攜手取得年終賽女雙門票。（圖／取自WTA官網）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球天后謝淑薇傳來捷報，她與比利時搭檔梅滕絲(Elise Mertens)確定將攜手前進11月在沙烏地阿拉伯舉辦的利雅德年終總決賽，兩人將在女雙賽事出擊，除了各自挑戰生涯第2座年終賽冠軍，也要將兩人合拍後最佳亞軍記錄再向上提升，朝合作後首冠邁進。

自2024年起至2026年，WTA年終賽都將移師前進沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦，今年賽事將自11月2日到9日舉辦，比賽總獎金來到破紀錄的1525萬美金，折合台幣將近4.9億元。

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年終賽參賽資格限定為全球單打及雙打組合前8名的高手對決，近期在美國網球公開賽女雙強勢封后的烏克蘭克奇諾(Lyudmyla Kichenok)以及拉脫維亞奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，日前以總積分5948分領先群雄，日前率先搶下年終賽門票。

至於台比組合謝淑薇、梅滕斯則以5130分緊追在後，WTA也正式宣布兩人取得年終賽資格，這也是台灣網球天后謝淑薇生涯第5次前進年終賽，過去他曾在2013年年終賽女雙封后，2019年及2021年都拿下亞軍。

在2021年時，謝淑薇就是和梅滕斯在年終賽勇奪女雙亞軍，此次兩人也將攜手出擊，希望在年終賽女雙力拚后冠。