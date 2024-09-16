運動雲

>

快訊／呂政儒乘坐酒駕者車輛　TPBL職籃判罰禁賽12場

▲呂政儒被TPBL職籃處以12場禁賽處分。（圖／TPBL職籃提供）

▲呂政儒被TPBL職籃處以12場禁賽處分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王主力射手「男模」呂政儒日前因為搭乘周儀翔酒駕車輛，在拒絕酒測情況下，周儀翔遭吊照扣車，隨後自請離隊，並被PLG職籃處以停權1年處分。而隸屬TPBL職籃的呂政儒，除了國王球團罰款新台幣50萬元外，16日聯盟也宣布將對於呂政儒處以禁賽12場處分。

TPBL職籃公告如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對新北國王球員呂政儒於8月26日清晨乘坐酒駕車輛，本次事件因當事人事後自白酒駕，新北國王球員呂政儒未盡提醒義務，然事情發生之時聯盟尚未公告規章，因此將此案例送交常務理事會裁罰，懲處公告如下：

一、常務理事會針對酒駕與酒駕連坐增設判罰標準：
1.酒駕為本人自知情況，遇臨檢、檢舉或其他類型可佐證情事，經聯盟查核確認，禁賽全季例行賽場次（視該季場次數量而定）。本賽季標準為例行賽36場，執行結束可於該季剩餘場次上場。如有肇事情境，另行追加懲處。

2.共乘酒駕者車輛、借用車輛與飲酒者等相關類似連坐處境狀況特殊，因應不同情況聯盟可處以不同懲處作法。針對明知故犯者，標準處以半季禁賽處置。
3.以上罰則，若尚未於該季執行結束，需於下個賽季繼續執行。

二、新北國王球員呂政儒依照上述標準，應判罰禁賽半賽季，惟新北國王球員呂政儒本人自述無飲酒之實情，對於駕駛者是否飲酒處於不知情，因此由常務理事會決議判罰禁賽12場。

▲新北國王呂政儒、毛加恩。（圖／記者杜奕君攝）

▲呂政儒日前針對乘坐酒駕者車輛，公開向社會大眾致歉。（圖／記者杜奕君攝）
 

關鍵字： 呂政儒新北國王TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華男籃大利多！　高柏鎧歸化申請正式通過

快訊／中華男籃大利多！　高柏鎧歸化申請正式通過

中秋送暖豹達桃園　台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢

中秋送暖豹達桃園　台啤雲豹林信寬、汪哲宇鼓勵孩童追夢

「黑豹」阿巴西旅日職籃　首場公開賽上演暴力火鍋秀

「黑豹」阿巴西旅日職籃　首場公開賽上演暴力火鍋秀

鋼鐵人有補強了！　前特攻新秀陳鈺安轉戰PLG加盟

鋼鐵人有補強了！　前特攻新秀陳鈺安轉戰PLG加盟

想當火箭真一哥！　格林喊話拚進季後賽換得長期續約

想當火箭真一哥！　格林喊話拚進季後賽換得長期續約

WNBA女籃史上最狂！　威爾森單季狂砍1000分創新高

WNBA女籃史上最狂！　威爾森單季狂砍1000分創新高

快訊／TPBL台灣職業籃球大聯盟標誌首度曝光　要成台籃最耀眼存在

快訊／TPBL台灣職業籃球大聯盟標誌首度曝光　要成台籃最耀眼存在

台韓職籃最大差異？　南韓水原KT音速彈射手韓熙元點出最大關鍵

台韓職籃最大差異？　南韓水原KT音速彈射手韓熙元點出最大關鍵

邊對抗邊學習　黃聰翰向南韓射手看齊

邊對抗邊學習　黃聰翰向南韓射手看齊

塞瑟夫「勇士變戰神」！　親曝轉隊重回和平館感想

塞瑟夫「勇士變戰神」！　親曝轉隊重回和平館感想

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／陳金鋒抗議聯盟認誤判

2「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球

3杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議

4「法官」53轟出爐　132打點刷新高

5高承睿連退3高手　世界排名將創新高

最新新聞

1懲罰性調度？曾頌恩被換退場　

2呂政儒乘坐酒駕者車輛　TPBL禁賽12場

3中華男籃大利多　高柏鎧歸化通過

4雲豹林信寬、汪哲宇　鼓勵孩童追夢

5阿巴西旅日　首戰上演暴力火鍋秀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

高宇杰「斷棒很值得」　平野惠一有更深期待

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

9月中才拿第2勝　陳克羿：變化球控制沒去年好

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366