快訊／呂政儒乘坐酒駕者車輛　TPBL職籃判罰禁賽12場

▲呂政儒被TPBL職籃處以12場禁賽處分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王主力射手「男模」呂政儒日前因為搭乘周儀翔酒駕車輛，在拒絕酒測情況下，周儀翔遭吊照扣車，隨後自請離隊，並被PLG職籃處以停權1年處分。而隸屬TPBL職籃的呂政儒，除了國王球團罰款新台幣50萬元外，16日聯盟也宣布將對於呂政儒處以禁賽12場處分。

TPBL職籃公告如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對新北國王球員呂政儒於8月26日清晨乘坐酒駕車輛，本次事件因當事人事後自白酒駕，新北國王球員呂政儒未盡提醒義務，然事情發生之時聯盟尚未公告規章，因此將此案例送交常務理事會裁罰，懲處公告如下：

一、常務理事會針對酒駕與酒駕連坐增設判罰標準：

1.酒駕為本人自知情況，遇臨檢、檢舉或其他類型可佐證情事，經聯盟查核確認，禁賽全季例行賽場次（視該季場次數量而定）。本賽季標準為例行賽36場，執行結束可於該季剩餘場次上場。如有肇事情境，另行追加懲處。

2.共乘酒駕者車輛、借用車輛與飲酒者等相關類似連坐處境狀況特殊，因應不同情況聯盟可處以不同懲處作法。針對明知故犯者，標準處以半季禁賽處置。

3.以上罰則，若尚未於該季執行結束，需於下個賽季繼續執行。

二、新北國王球員呂政儒依照上述標準，應判罰禁賽半賽季，惟新北國王球員呂政儒本人自述無飲酒之實情，對於駕駛者是否飲酒處於不知情，因此由常務理事會決議判罰禁賽12場。

▲呂政儒日前針對乘坐酒駕者車輛，公開向社會大眾致歉。（圖／記者杜奕君攝）

