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NFL「雙鷹會」　獵鷹卡森斯剩38秒驚天達陣攻破老鷹主場

▲NFL獵鷹卡森斯、老鷹赫茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲獵鷹四分衛卡森斯終場前38秒傳出致勝達陣，幫助球隊拿下開季首勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NFL國家美式足球聯盟第2周賽程，台灣時間17日上演「雙鷹大戰」，亞特蘭大獵鷹作客踢館挑戰地主費城老鷹，此戰「雙鷹會」交手刺激，雙方全場6度互換領先優勢，獵鷹當家四分衛卡森斯(Kirk Cousins)終場前38秒傳出7碼致勝達陣，加上貝茲3世(Jessie Bates III)致勝抄截，最終獵鷹就以22比21攻破老鷹主場，收下開季首勝。

NFL新賽季開打邁入第2周，獵鷹在首周輸球後希望贏下本季首勝，而老鷹則將力拚開季2連勝。此戰雙方首節都未能越雷池一步，但作客的獵鷹在第2節靠著一次39碼遠射，率先拿下3分領先。

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不過地主老鷹主力四分衛赫茲(Jalen Hurts)隨後傳出7碼達陣，讓地主球隊回到領先優勢，雙方在下半場多次互換領先優勢，終場前6分51秒，赫茲帶球衝刺達陣，隨後團隊又完成28碼射門，一口氣將領先來到21比15，眼看就要在主場喜迎2連勝。

但此時獵鷹四分衛卡森斯上演大驚奇，終場前38秒致勝傳球，讓外接員倫頓(Drake London)完成7碼達陣，隨後加踢也順利進球，獵鷹逆轉1分領先。

最後關頭老鷹只能放手一搏，但全場表現出色的赫茲，卻在此時長傳遭到老鷹主力安全衛貝茲3世攔截，最終獵鷹就戲劇性完成大逆轉，以1分之差攻破老鷹主場。

獵鷹贏球後拿下本賽季首勝，卡森斯全場29次傳球成功20次，共傳出241碼、2次達陣，至於赫茲則是傳出183碼外帶1次達陣，但關鍵時刻遭到對手攔截，也讓老鷹斷送勝果，也無緣在主場拿下2連勝，目前兩隊開季前兩周戰績都為1勝1敗。

▲NFL獵鷹卡森斯、老鷹赫茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹四分衛赫茲決勝時刻傳球失誤，斷送主場贏球機會。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NFL美式足球卡森斯獵鷹老鷹赫茲Kirk Cousins

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