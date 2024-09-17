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快訊／麟榤配32分鐘敗北　中國公開賽止步32強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤中國公開賽止步男雙32強。（圖／Badminton Photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

本次於中國常州舉行的BWF超級1000系列中國公開賽，台灣雙塔組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤17日再度上陣，在男雙32強交手印尼組合菲克里(Muhammad Shohibul Fikri)、馬丁(Daniel Marthin)，王齊麟、邱相榤最終以13比21、13比21，直落二吞敗，本次中國公開賽止步男雙32強。

日前在香港公開賽寫下合拍後最佳男雙4強成績，麟榤配本周前進中國公開賽，男雙32強首戰碰頭印尼組合菲克里、馬丁，也是雙方生涯首度交手。

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首局菲克里、馬丁打來強勢，以21比13順利拿下，第2局印尼組合持續強攻，又以11比6取得大幅領先，技術暫停後，菲克里、馬丁持續拉開領先優勢一度來到7分，隨後印尼組合更取得7個賽末點，最終21比13，直落二拿下此戰勝利，麟榤配則吞敗止步32強，也是兩人合拍後首度「一輪遊」。

接下來中國公開賽明天還將持續進行32強賽事，台灣一姐戴資穎將在女單交手丹麥雅寇布森(Julie Dawall Jakobsen)，台灣一哥周天成則是碰頭地主中國選手李詩灃。

關鍵字： 麟榤配王齊麟邱相榤羽球中國公開賽

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