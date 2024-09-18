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賣帝寶卻拿回漢堡價值　林郁婷、曾自強替專任運動教練發聲

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村，今日出席公聽會，希望為台灣專任運動教練權益發聲。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2024巴黎奧運結束，中華健兒勇奪2金5銅殊榮，在18日舉辦的「榮耀巴黎奧運　展望2028洛杉磯奧運專任運動教練永續發展公聽會」上，包括巴黎奧運金牌「台灣拳后」林郁婷、2017台北世大運標槍金牌好手鄭兆村，今日都出席公聽會。培養林郁婷勇奪亞、奧運金牌的教練曾自強就表示，「希望對於獎勵、後勤保障多多重視，就像是賣帝寶卻拿到漢堡的價值，確實有點不舒服。」

由立法委員柯志恩、蘇巧慧、張雅琳、羅廷瑋等人召開之「榮耀巴黎奧運　展望2028洛杉磯奧運專任運動教練永續發展公聽會」，今日特別邀來巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷、台北世大運標槍金牌選手鄭兆村出席，另外林郁婷所屬的金牌教練曾自強，今日也出席此會議。

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擁有14年教練生涯的曾自強表示，「檢核管理辦法，台灣每個縣市規範都不同，應該做彈性的修正，我個人對於獎勵、後勤保障希望能夠多多爭取。」

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／記者杜奕君攝）

「政府投入這麼多資源給選手，獎勵金可以月退俸的方式，教練能拿到500萬獎勵金，但卻沒有月退俸制度，我在40幾歲就解鎖夢想，教練的保障上還有討論空間，賣帝寶卻拿到漢堡的價值，有點不舒服。」曾自強如此說道，「如果我花15年在國家隊，我的同儕則在校園服務，但當我離開國家隊，我的薪水和他僅差距3000元，因此我希望專任運動教練不要進入學校，就看不到未來的夢想。」

林郁婷則替恩師發聲表示，「希望努力過後，教練能獲得相應的回報，如果今天我沒有繼續練習，持續在專項領域發展，教練就必須回母校任職，且回去後薪資保障並不是那麼完善，希望制度上可以更好，假設有一天我退役了，希望教練回母校任職可以更有保障。」

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華隊標槍好手鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林郁婷曾自強鄭兆村專任教練拳擊標槍巴黎奧運體育署

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