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專任運動教練淪「另類保姆」？　林郁婷、鄭兆村喊話盼重視

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲「台灣拳后」林郁婷今日現身公聽會，希望為專任運動教練發聲。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2024巴黎奧運拳擊金牌得主，「台灣拳后」林郁婷，以及2017台北世大運標槍金牌得主鄭兆村，18日出席「榮耀巴黎奧運　展望2028洛杉磯奧運專任運動教練永續發展公聽會」，希望為台灣眾多專任教練的保障及績效評量標準發聲。鄭兆村甚至直言，「到學校工作，我們就像另類的『保母』，沒有得到應有的待遇與尊重。」盼外界重視專任運動教練權益。

目前全國專任教練是由地方縣市政府，制定細部績效評量標準，各縣市考核規定不同，因此是否評量制度必須修正成為全國一致，也成為外界關注討論焦點。

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▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲鄭兆村直言目前專任運動教練在學校就像另類的保姆。（圖／記者杜奕君攝）

一手培育出林郁婷在國際拳擊舞台大放異彩，擁有14年教練生涯的曾自強就表示，「教練的保障上還有討論空間，賣帝寶卻拿到漢堡的價值，有點不舒服。」

林郁婷則說，「假設教練帶著國家級選手每天勞心勞力，好不容易帶出這樣的成績後，但卻跟一般的基層的教練是一樣的待遇跟保障的話，那其實這樣會讓未來想要從事教練工作的退役選手或是基層教練蠻沒有信心繼續向上發展，對於整個教練或是教育基層的制度來說，蠻不友善的。」

鄭兆村強調，「到學校工作，我們就像另類的『保母』，沒有得到應有的待遇與尊重。」

▲林郁婷、曾自強、鄭兆村。（圖／記者杜奕君攝）

▲「榮耀巴黎奧運　展望2028洛杉磯奧運專任運動教練永續發展公聽會」。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林郁婷曾自強鄭兆村專任教練拳擊標槍巴黎奧運體育署

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