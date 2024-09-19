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快訊／宋碩芸苦戰3局惜敗　中國公開賽無緣女單8強

▲▼ 優霸盃，宋碩芸 。（圖／CFP）

▲宋碩芸苦戰3局惜敗，無緣挺進中國公開賽女單8強 。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

BWF超級1000系列中國公開賽持續熱戰，19日台灣女將宋碩芸在女單16強賽對決地主好手高昉潔，這也是兩人自2018年德國公開賽後，相隔6年再度對決。開賽首局宋碩芸一度連拿6分，以21比9搶下首局，但第2局高昉潔21比13扳回一城，決勝局宋碩芸一路緊咬，但最終仍以17比21惜敗，無緣挺進本屆女單8強。

宋碩芸開賽首局打來強勢，快節奏打法一度以8比2壓制高昉潔，隨後宋碩芸又是連拿3分，以11比2進入技術暫停。暫停過後，宋碩芸持續擴大領先差距來到10分之多，最終以21比9搶下首局勝利。

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首局順利拿下後，宋碩芸在第2局一度與對手戰成3比3，但隨後高昉潔氣勢大振連拿8分，以11比3大幅領先。隨後宋碩芸出現掛網失誤，讓高昉潔取得8個局點，隨後以21比13拿下此局。

決勝第3局開打後，宋碩芸開始回穩，連拿關鍵兩分後，以11比8領先進入技術暫停。但宋碩芸一次回擊出界，又讓對手扳成12比12，隨後雙方又是你來我往又是多次戰成平手，宋碩芸持續強勢回擊壓迫對手，高昉潔連拿關鍵兩分取得19比17領先。

宋碩芸此時因右大腿不適申請治療，但隨後高昉潔仍順利逼出3個賽末點，宋碩芸苦撐最終仍以17比21敗北，苦戰67分鐘後仍無緣挺進女單8強。

在宋碩芸輸球後，本屆中國公開賽台灣5位女單選手全數出局，其中戴資穎、白馭珀、梁庭瑜都在32強首戰敗北，至於今日邱品蒨、宋碩芸都在16強賽止步。

▲▼ 優霸盃，宋碩芸 。（圖／CFP）

關鍵字： 宋碩芸羽球中國羽球公開賽BWF

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