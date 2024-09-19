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快訊／邱品蒨先盛後衰不敵山口茜　中國公開賽止步16強

▲邱品蒨挺進南韓公開賽女單8強行列（圖／取自台電女子羽球隊FB）

▲台灣女將邱品蒨。（圖／取自台電女子羽球隊FB）

記者杜奕君／綜合報導

BWF超級1000系列中國公開賽，19日台灣女將邱品蒨在女單16強賽遭遇日本名將，本次大會第4種子山口茜，邱品蒨此戰開賽表現出色，最終以21比17、10比21、13比21讓山口茜後來居上奪勝，邱品蒨本屆賽事止步女單16強。

開賽邱品蒨打來氣勢十足，一度以11比5強勢領先對手，暫停過後邱品蒨網前扣殺持續搶分維持領先優勢，但山口茜此時連續幸運球追近比分。

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隨後雙方多拍來回，山口茜憑藉經驗調動邱品蒨重心後，連拿5分追成17比18。但邱品蒨此時穩住陣腳，靠著對手回擊出界，以21比17搶下首局。

第2局山口茜開始猛烈出擊，開局就以7比3壓制邱品蒨，邱品蒨一次邊線突擊得手，不過山口茜持續拉開領先優勢，直線殺球以11比5取得領先。

暫停過後山口茜又是連拿3分，更一路取得10個局點，隨後山口茜一次強襲殺球，以21比10搶下此局扳回一城。

決勝第3局開打後，山口茜持續大對角調動取得3比0優勢，但邱品蒨持續追趕，直線攻擊帶開對手重心追成5比6，但隨後山口茜仍以11比7暫時領先。技術暫停後，山口茜持續猛攻拉開差距，並率先取得7個賽末點，最終21比13搶下決勝局，以總局數2比1拿下勝利。

關鍵字： 邱品蒨山口茜羽球中國公開賽BWF

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