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快訊／戴維斯還能回新北國王嗎？　毛加恩親曝現實面狀況

▲▼新北國王教頭萊恩、戴維斯。（圖／PLG提供）

▲戴維斯與新北國王的合約，將在10月正式到期。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

原中華男籃歸化大將，有「新台灣人」稱號的戴維斯，因為與前妻的家暴傷害案，在今年3月遭宣判處拘役30天，可易科罰金。而戴維斯目前與新北國王的合約將在10月到期，國王總經理毛加恩透露，「戴維斯在TPBL職籃已經可以視為本土球員，但他的場外狀況還要看聯盟是否會追加相關懲處，才能決定是否能夠回歸上陣。」

戴維斯因場外風波，目前仍未回到國王陣營效力，未來籃球路是否能順利延續，也引發外界關注。由於戴維斯效力國王已經符合TPBL職籃所規定2年歸化、3年效力同一隊伍(國王)及中華男籃，且他在2013年就已經拿到我國身分證，因此在TPBL將確認可視為本土球員上陣。

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國王總經理毛加恩表示，「戴維斯的資格認定，在TPBL職籃已經確定是本土身份，但是他場外的相關狀況，還要看聯盟是否會就此事件追加懲處，這點我們還要跟聯盟釐清。」

TPBL職籃副秘書長王志群表示，「不只是戴維斯，當各支球團要註冊球員時，聯盟都有權利對其資格進行審核，希望球員的狀況都是符合聯盟規章及規範。」

據了解，戴維斯面臨之狀況，TPBL職籃可能需要經過常務理事會認定，才能確認是否針對其場外風波，追加相關懲處。

▲▼TPBL職籃開季記者會，新北國王總經理毛加恩。（圖／記者李毓康攝）

▲TPBL職籃開季記者會，新北國王總經理毛加恩親自釐清戴維斯合約現況。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 戴維斯新北國王TPBL台籃職籃毛加恩

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