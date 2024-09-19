快訊／林書豪傷癒上場了　喊話期待李愷諺成領袖

▲TPBL職籃開季記者會，新北國王人氣球星林書豪。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

上季飽受膝蓋半月板傷勢困擾，林書豪在選擇重返新北國王效力，19日在TPBL職籃2024-25賽季開季記者會上，也透露昨日在與KBL職籃交流賽已經正式回歸上陣，整體狀況也很良好。另外，他也點名今夏赴美和他一同訓練的隊友「新北飆風玫瑰」李愷諺，直言他有機會成為球隊領袖人物。

TPBL職籃今日終於揭開神秘面紗，聯盟完整面貌包括官網、章程及年度口號，以及聯盟新任秘書長齊文駿也正式現身。

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其中在人氣勁旅新北國王方面，總經理毛加恩以及當家球星林書豪也出席今日記者會。林書豪也透露昨日在與KBL職籃水原KT音速彈交流賽已經上場，且出賽大約20分鐘時間。

林書豪表示，「打完大約20分鐘的比賽很累，但狀況都很好，已經開始可以上強度了。」

另外林書豪也特別點名這個休賽季前往美國，和自己一同訓練的隊友李愷諺，認為他已經有所成長，可以成為球隊的領袖人物。

「李愷諺可以成為球隊領袖了，他練球更加專注，不僅一直在成長，也可以帶領球隊更進步，這是一件很棒的事。」

對於即將於10月19日開打的TPBL新賽季，林書豪強調，「很期待，TPBL是很好的第一步，關於籃球的未來，我們要慢慢來，很多人受傷年紀也大，今年的競爭會很強，因為大家都進步了。」

▲TPBL職籃開季記者會，新北國王總經理毛加恩與林書豪一同現身。（圖／記者李毓康攝）