運動雲

>

快訊／TPBL職籃正式揭曉神秘面紗　新任秘書長齊文駿接任

▲▼TPBL職籃開季記者會，TPBL職籃秘書長齊文駿 。（圖／記者李毓康攝）

▲TPBL職籃開季記者會，新任秘書長齊文駿正式亮相 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

以7隊規模正式上路的TPBL職籃，19日晚間終於舉辦2024-25賽季開季記者會，事前保密到底的新任聯盟秘書長人選，也終於揭曉，將由曾在NBA China及暴雪集團擔任專業經理人才的齊文駿接任。

齊文駿表示，「台灣的職業籃球能不能達到前所未有的巔峰，我覺得一定可以，這個旅程從今日開始！今天是我第一天上班，我昨天才剛下飛機，謝謝聯盟賦予我這個重任！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我認為這是台灣職籃的轉捩點，我從小就看籃球，是洛杉磯湖人的球迷，多年後我很幸運成功加入NBA，不是以球員身份，而是以專業管理人的身份來服務，我希望為台灣籃球有些貢獻，尤其是在現在的關鍵時刻，我知道有很多挑戰，我很期待要和所有台灣職業籃球球團，共創最好的舞台。」

「我們想呈現最完美的賽事，賽事就等於我們的產品，無論轉播品質、現場設施，都希望做到最好。我們會有25年來，台灣職籃首波的專職裁判，也會強調『球迷至上』，希望帶給球迷最精彩的內容與球賽價值，我們有最精彩的故事與話題。未來的10年，我們的野心更大，我希望讓TPBL職籃在亞洲籃球成為巔峰。」齊文駿如此說道。 

▲▼TPBL職籃開季記者會，TPBL職籃秘書長齊文駿 。（圖／記者李毓康攝）

▲齊文駿強調將帶給台灣球迷最精彩的球賽內容 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： TPBL齊文駿職籃台籃秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／飲恨！周天成不敵地主小將　中國公開賽止步16強

快訊／飲恨！周天成不敵地主小將　中國公開賽止步16強

快訊／宋碩芸苦戰3局惜敗　中國公開賽無緣女單8強

快訊／宋碩芸苦戰3局惜敗　中國公開賽無緣女單8強

快訊／邱品蒨先盛後衰不敵山口茜　中國公開賽止步16強

快訊／邱品蒨先盛後衰不敵山口茜　中國公開賽止步16強

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

「沃神」退休告別NBA與媒體業　下一步將回母校男籃當GM

「沃神」退休告別NBA與媒體業　下一步將回母校男籃當GM

整併專任運動教練考核？　體育署1個月內開會定案

整併專任運動教練考核？　體育署1個月內開會定案

林郁婷巴黎奧運後首戰揭曉！　11月將拚WB世界盃

林郁婷巴黎奧運後首戰揭曉！　11月將拚WB世界盃

林郁婷接麻將手遊代言引爭議　曾自強：盼有諮詢管道

林郁婷接麻將手遊代言引爭議　曾自強：盼有諮詢管道

專任運動教練淪「另類保姆」？　林郁婷、鄭兆村喊話盼重視

專任運動教練淪「另類保姆」？　林郁婷、鄭兆村喊話盼重視

賣帝寶卻拿回漢堡價值　林郁婷、曾自強替專任運動教練發聲

賣帝寶卻拿回漢堡價值　林郁婷、曾自強替專任運動教練發聲

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

熱門新聞

U18亞青中華隊成功奪冠　最新棒球世界排名站上第2

「全部不一樣了！」王威晨翻轉觀念　丹尼爾助攻打造全能打者

忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」　戴資穎：還能走就努力吧

金塊簽下大三元製造機衛少　美媒：該禁止他投三分球

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

五月天為周思齊引退獻唱禁拍照？球團聲明打臉：歡迎球迷紀錄回憶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18亞青中華隊奪冠　世界排名第2

2丹尼爾助攻！王威晨鳥碰化身全能打者

3戴資穎忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」

4金塊簽衛少　美媒：該禁止他投三分球

5平野引薦丹尼爾　描繪台灣棒球新藍圖

最新新聞

1TPBL職籃創舉　高柏鎧再打3年成本土

2盜壘不刻意　岳政華：一定百分百

3TPBL職籃成立　預告10年站上亞洲巔峰

4媒體爆五月天禁拍照？兄弟聲明打臉

5張祐嘉曾考慮當模特？葉總：放屁啦

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平敲出本季第48轟　距「50-50」只差2轟2盜

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

中信盃黑豹旗球員唱國歌打鬧　辜仲諒：有什麼資格打球？

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366