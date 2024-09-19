快訊／TPBL職籃正式揭曉神秘面紗　新任秘書長齊文駿接任

▲TPBL職籃開季記者會，新任秘書長齊文駿正式亮相 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

以7隊規模正式上路的TPBL職籃，19日晚間終於舉辦2024-25賽季開季記者會，事前保密到底的新任聯盟秘書長人選，也終於揭曉，將由曾在NBA China及暴雪集團擔任專業經理人才的齊文駿接任。

齊文駿表示，「台灣的職業籃球能不能達到前所未有的巔峰，我覺得一定可以，這個旅程從今日開始！今天是我第一天上班，我昨天才剛下飛機，謝謝聯盟賦予我這個重任！」

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「我認為這是台灣職籃的轉捩點，我從小就看籃球，是洛杉磯湖人的球迷，多年後我很幸運成功加入NBA，不是以球員身份，而是以專業管理人的身份來服務，我希望為台灣籃球有些貢獻，尤其是在現在的關鍵時刻，我知道有很多挑戰，我很期待要和所有台灣職業籃球球團，共創最好的舞台。」

「我們想呈現最完美的賽事，賽事就等於我們的產品，無論轉播品質、現場設施，都希望做到最好。我們會有25年來，台灣職籃首波的專職裁判，也會強調『球迷至上』，希望帶給球迷最精彩的內容與球賽價值，我們有最精彩的故事與話題。未來的10年，我們的野心更大，我希望讓TPBL職籃在亞洲籃球成為巔峰。」齊文駿如此說道。

▲齊文駿強調將帶給台灣球迷最精彩的球賽內容 。（圖／記者李毓康攝）