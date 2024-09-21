興富發登峰造極青年籃球邀請賽　9月25日台北體育館開打

▲興富發登峰造極青年籃球邀請賽，將於9月25日起在台北體育館開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者杜奕君／綜合報導

由中華民國籃球協會及中華文化教育暨體育交流促進會主辦的「興富發登峰造極青年籃球邀請賽」，將於今年9月25日至29日、10月1日至10月5日在臺北體育館四樓舉行。此賽事已成為籃壇年度盛事，並特別邀請來自日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡等國的學校參與，進一步擴大國際交流。

賽事分為高中男子組、女子組和大專男子組、女子組，並由臺北市政府體育局、臺北市政府教育局及舞動陽光公司協辦，教育部體育署指導，興富發集團冠名贊助。賽事旨在培育更多基層籃球好手，為學生籃球賽事打造更廣闊的舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大專男子組參賽學校包括：政治大學、健行科大、虎尾科大、輔仁大學、臺灣師大、臺灣藝大、國立體大，以及菲律賓的CEU大學。大專女子組則有：臺灣師大、文化大學、北市大學、美和科大、臺灣科大，以及馬來西亞國家隊。

高中男子組的參賽隊伍則包含南山高中、光復高中、東泰高中、松山高中、能仁家商、泰山高中、來自日本的高岡第一，以及來自中國的連雲港外國語學校。高中女子組則有北一女中、普門高中、陽明高中、金甌女中、淡水商工、永仁高中、南山高中以及來自新加坡的實訖納學校。

高中組賽程安排在9月25日至29日，而大專組賽程則為10月1日至5日。登峰造極青年籃球邀請賽的前身是海峽盃青年籃球邀請賽，自2017年首屆以女子組為主開始，隨後在2018年及2019年逐漸擴大規模，加入中國男子籃球職業聯賽（CBA）俱樂部青年隊及中華男籃隊U22聯軍參賽。

過往曾有林庭謙、孫思堯、吳永盛等傑出球員在此賽事中亮相。2020年因疫情停辦，2021年更名為「登峰造極」，並於2022年獲得興富發集團的冠名贊助。

中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍表示，「促進會近年來舉辦的體育賽事廣受支持與喜愛，例如「登峰造極青年排球邀請賽」已於8月圓滿落幕。本次籃球邀請賽再次感謝興富發集團及各界企業的大力支持，促進會將持續推動學生體育，並致力於提供更多平台，讓年輕選手展現風采。」