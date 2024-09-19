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澄清牧倫斯沒抓狂暴走　許皓程：南韓職籃隊趕著吃烤肉

▲▼TPBL職籃開季記者會，臺北台新戰神總教練許皓程。（圖／記者李毓康攝）

▲戰神總教練許皓程還原昨日與南韓KBL職籃高陽索諾天空槍手衝突始末。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃台北台新戰神，昨日在與南韓KBL職籃高陽索諾天空槍手進行交流賽時，傳出比賽因為雙方爆發衝突提前結束，上季曾在比賽中大爆走提前離場走人的洋將牧倫斯(Byron Mullens)又傳出發脾氣抓狂。對此，戰神總教練許皓程親自澄清，強調雙方是打出對抗性內容，還透露南韓隊是因為趕著吃烤肉，才將原訂5節的練習賽提前終結。

近期多支KBL職籃隊伍來台移地訓練，昨日高陽索諾天空槍手與台北戰神進行交流賽，卻傳出雙方爆發衝突，南韓隊伍甚至在比賽沒打完就提前離場不打。

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對此，「呆總」許皓程有話要說，他表示，「原本就說好要和南韓隊伍打5節賽事，前4節每節12分鐘，第5節10分鐘。但賽前南韓方面就說他們要去吃烤肉，因此不打第5節。」

但許皓程也坦言，「比賽中確實雙方有衝突，但真的不嚴重，我希望我的球員要展現出對抗性，不該面對南韓球員就退讓、害怕。我們絕對沒有做出傷害對手的動作，牧倫斯只是想幫隊友出氣，外界可能會認為他在發脾氣，但我認為他只是沒有控制好自己的好勝心。」

許皓程也透露，「賽後南韓教練也有來跟我們溝通，認為整場雙方的對抗性都很夠，只是打到最後球員可能有點情緒，因為也怕球員受傷，因此比賽確實沒打完，第4節還剩7分多鐘就提前結束。」

▲▼TPBL職籃開季記者會，臺北台新戰神總教練許皓程。（圖／記者李毓康攝）

▲許皓程認為牧倫斯並未情緒失控。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 牧倫斯戰神許皓程TPBLKBL台籃

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