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中國球員相隔6年再度前進NBA　崔永熙與籃網簽訂雙向合約

記者杜奕君／綜合報導

相隔6年，又有中國籃球員站上NBA舞台！今夏赴美挑戰世界籃球殿堂的中國小將崔永熙，傳出將和布魯克林籃網簽訂為期兩年的雙向合約，現年僅21歲的崔永熙，也成為繼2018年的「大魔王」孫悅後，中國再次有中國球員與NBA球隊簽下合約。

回顧過往歷史，中國籃球員曾有王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅以及周琦順利站上NBA舞台，其中又以「移動長城」姚明的整體表現最為出色，在巔峰狀態曾是NBA頂尖長人代表。

至於此次被籃網以雙向合約簽下的崔永熙，身高201公分主打小前鋒位置，這個夏天他赴美挑戰NBA選秀，但在選秀會上並未獲得聯盟30支球隊青睞。

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不過崔永熙仍獲得波特蘭拓荒者欽點，在 NBA夏季聯賽出賽3場，場均攻下3分。隨後就傳出他可能受到籃網青睞，以雙向合約方式入隊，籃網目前老闆為蔡崇信，這也讓華人身份的崔永熙更添加盟機會，而他也確定將與籃網簽下為期兩年的雙向合約。

2023-24賽季，崔永熙效力CBA廣州龍獅，場均34.3分鐘的出賽時間，平均能攻下15.8分、4.1籃板、3.1助攻、1.5抄截，整體三分球命中率為36%，投射能力為其球技最大賣點。

但一般來說，簽下雙向合約的選手，會先在NBA發展聯盟磨練並等待機會，當球季中、後半段，才能有機會被球隊招喚前進NBA賽場，因此崔永熙是否能夠真正站上NBA例行賽場，還要持續觀察。

▲亞運男籃中國隊崔永熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲中國男籃好手崔永熙與NBA籃網簽下雙向合約。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 崔永熙籃網NBA雙向合約

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