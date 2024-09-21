快訊／苦戰80分鐘遭巴林攻破球門　U20中華男足0比1惜敗

▲U20亞洲盃資格賽，中華男足首戰主場1球惜敗巴林。（圖／中華民國足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025 AFC亞足聯U20亞洲盃資格賽，21日在輔大足球場點燃戰火，晚間19時由地主中華男足交手巴林，雖然天公不作美下起傾盆大雨，但依舊澆不熄雙方拚戰求勝決心，雙方一路鏖戰到下半場第80分鐘，巴林隊一次快攻反擊攻破中華隊球門，最終就以1比0帶走勝利，中華隊則是首戰主場飲恨敗北。

本次賽事共有45個國家，共分為10組，而中華男足與烏茲別克、巴林、尼泊爾以及柬埔寨分在B組，此次賽制小組第1名將直接晉級，否則就是擇優選出5支小組第2名隊伍，可以晉級U20亞洲盃賽會內賽。

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此戰面對巴林，中華男足有輸不得壓力，開賽雙方都難越雷池一步，中華男足在上半場正規時間終了前連續3顆角球搶攻，但都未能順利破網得分，上半場傷停補時兩分鐘情況下，雙方依舊未能進球，上半場戰成0比0局面。

▲U20中華男足旅外小將葉境均(中)。（圖／中華民國足球協會提供）

下半場開始後，巴林隊就頻頻搶攻，但雙方依舊無法成功攻破對手球門，但巴林一次快速反擊，遭中華隊犯規，巴林獲得12碼機會，但中華隊中場好手高冠宇一度負傷倒地，但巴林12碼雖然騙過陳瑄廷，但球卻意外中柱未能破網，雙方依舊呈現平手僵局。

但巴林靠著第80分鐘替補上場的艾爾卡拉夫(Khaled Ahmad H Alkhalaf)一次亂軍之中射門得手，率先取得1比0領先。

在時間進行將近89分鐘時，中華隊差點有機會破網逼平比分，但楊朝景錯失大好機會，隨後傷停補時為6分鐘情況下，中華隊一次角球機會依舊未能掌握，最終就在小組賽首戰以0比1在主場惜敗。

在輸掉此戰後，中華男足在23日將對上尼泊爾、27日碰頭此組實力最強的烏茲別克、29日迎戰柬埔寨，上次中華隊打入U20亞洲盃會內賽已經是2018年。

▲巴林在比賽終了前戲劇性搶下進球，擊敗主場中華U20男足。（圖／中華民國足球協會提供）