快訊／台啤雲豹預告還有華裔補強！　高錦瑋10月1日自NBL聯賽回歸

▲桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書，預告近期還有華裔球員補強。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2024-25賽季開季記者會日前盛大展開，以7隊規模嶄新開打情況下，上季勇奪隊史首冠(T1職籃)的台啤永豐雲豹，在休賽季陣容大幅更動下，後場戰力面臨嚴重考驗。不過雲豹球團營運長顏行書透露，「休賽季赴中國NBL聯賽效力的主力控衛高錦瑋，預計10月1日歸隊，另外球隊也預計將再有華裔戰力補強。」

雲豹在休賽季流失蔣淯安、李啟瑋兩大本土主力，另外TPBL職籃規章明訂洋將每月薪資上限為2萬美金，每季最多可領10個月，也等同類似「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)、「魔獸」霍華德(Dwight Howard)這樣的超級洋將，下賽季將很難回到雲豹甚至TPBL職籃效力。

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加上雲豹日前在夏季聯賽折損了休賽季後場重要補強戰力呂濟而，更讓球隊後衛戰力捉襟見肘，不過球團營運長顏行書表示，「上季拿下「年度新人王」的主力控衛高錦瑋，確定將在10月1日歸隊效力。而呂濟而的傷勢也比預期要好一些，目前已經開始進行重訓，但還是會讓他徹底康復再回到陣中。」

高錦瑋休賽季前往中國NBL聯賽安徽文一效力，目前也正在聯盟冠軍賽奮戰，預計最晚在10月1日就將回到雲豹陣營，全力備戰2024-25賽季。

此外，顏行書也透露，「球隊接下來，也將針對華裔球員進行補強，預計會有一名鋒衛型球員加盟助陣。」據了解，該名華裔球員也將是「熟面孔」，過往也曾有在台灣聯賽效力資歷。

顏行書強調，「這個賽季，球隊的養成目標就是希望讓高錦瑋、林信寬、新秀汪哲宇以及阿拉薩能夠有足夠的培養時間，不過由於阿拉薩目前在聯盟制度中，外籍生必須被視為『第5洋將』，因此還是要視情況來爭取上場時間，但本季球隊的目標就是希望成為年輕球員開發系統養成最好的隊伍。」

▲台啤永豐雲豹新賽季將主打林信寬、高錦瑋兩大新世代戰力。（圖／記者李毓康攝）