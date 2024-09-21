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風雨無阻　第51屆永信杯排球賽熱血開打

▲第51屆永信杯排球賽不畏風雨，準時熱血開打。（圖／永信杯提供）

▲第51屆永信杯排球賽不畏風雨，準時熱血開打。（圖／永信杯提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

即使大雨滂沱，也無法澆熄排球熱情。第51屆永信杯排球賽於21日在臺中市大甲鐵砧山的永信運動公園正式揭幕。儘管遇上數十年來首次的大雨，仍有超過三十支隊伍、近四百名學生和教練冒雨參與開幕典禮。

宋坤傳藝的精彩表演中，虎嘯龍吟，祥獅獻瑞，象徵大會遇雨則發，圓滿順利。最後，由大會副會長李其澧、臺中市政府運動局游志祥代理局長、臺中市政府教育局體健尤敦正科長以及中華民國排球協會龔建榮理事長共同鳴放禮砲，祝大會順利成功。

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熱帶性低氣壓帶來的大雨從前夜起就在臺中地區雷雨交加，清晨雨勢仍未停止。然而，隨著開幕典禮的時刻接近，許多球隊在教練和師長的帶領下，陸續來到永信運動公園。

今年的賽事共分有15組，超過350支隊伍報名參賽。大會以「大膽邁進」為口號，新增了社會男子甲組和社會女子甲組的兩個組別，期望能匯集全臺灣所有熱愛排球的球員們，一起邁開大步，迎向未來。

▲第51屆永信杯排球賽不畏風雨，準時熱血開打。（圖／永信杯提供）

在儀式中，特別請到豐原高商的蔡宗叡擔任運動員宣誓代表。他今年入選U18國手，也是尋求締造九連霸紀錄的豐原高商球員。他在大雨中將誓詞完整宣讀，下足了苦心，順利完成任務。

大會副會長李其澧致詞時歡迎來自全國各地的球隊，不畏風雨，依然來到鐵砧山參與這一年一度的盛會。他期許今年第51屆的賽事順利成功，並期待能繼續邁向第60年、第70年，甚至是下一個50年。

臺中市副市長鄭照新代表市長出席，以主人的身份歡迎全國熱愛排球的朋友來臺中相聚。他表示，雖然今年第一次開幕典禮碰到大雨來攪局，但肯定令大家印象深刻。他希望所有的愛好者，能在這幾天好好享受球賽，留下難忘的回憶。

最後的啟動儀式，由李其澧、游志祥、尤敦正以及龔建榮四位一起點燃禮砲。在漫天飛舞的彩帶中，為大會迎來彩頭，象徵第51屆的永信杯排球賽正式開打。

▲第51屆永信杯排球賽不畏風雨，準時熱血開打。（圖／永信杯提供）

關鍵字： 永信杯排球

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