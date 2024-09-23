全票當選！　WNBA禁區神獸威爾森奪生涯第3座年度MVP

記者杜奕君／綜合報導

本季改寫WNBA女籃史上單季總得分紀錄新高的達拉斯王牌主力球星威爾森(Aja Wilson)，也確定以「全票通過」拿下滿分670分的年度票選成績，成為WNBA女籃史上第2位全票當選的年度MVP，也是威爾森生涯第3度奪得年度MVP殊榮。

現年28歲的威爾森，本賽季合計拿下1021分、451個籃板、98次阻攻，3項數據總和都排名聯盟本季第1名，是NBA及WNBA歷史上首位達到此殊榮好手，且單季砍下1021分更是聯盟史上新高也是首位單季總得分破千選手。

憑藉本季場均26.9分、11.9籃板、2.3助攻、1.8抄截、2.6阻攻的全面數據，威爾森在年度MVP票選中，也拿下所有67張選票的10分滿分，以全票通過的670分當選本賽季聯盟年度MVP。

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WNBA史上首位全票當選的年度MVP，得追溯至1997年，當時聯盟開打首季時，由隸屬休士頓彗星的傳奇女將庫柏(Cynthia Cooper)，所拿下，而威爾森則是史上第2位達成此殊榮女將。

威爾森在今日季後賽首戰賽前，穿著一席大紅色套裝開心領獎，她也強調能夠以全票拿下年度MVP肯定，對自己是意義重大。

▲威爾森以全票通過拿下本季WNBA年度MVP獎項。（圖／達志影像／美聯社）