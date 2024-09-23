否認離開NBA！　塞爾維亞神射波格丹諾維奇強調續戰決心

▲波格丹諾維奇強調自己目前沒有離開NBA的打算。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

日前在巴黎奧運面對美國男籃的4強賽表現出色，重新擦亮自己塞爾維亞神射招牌的波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)，近日對於自己可能離開NBA的傳聞作出了澄清，波格丹諾維奇透露，「我在NBA過得很開心，也希望幫助亞特蘭大老鷹持續保持競爭力，我給自己訂了一個目標，就是希望能整季82場全勤出賽。」

近日，波格丹諾維奇身著一套貝爾格勒游擊隊團隊訓練服練球的照片引發外界揣測，認為這位32歲好手可能有意返回母國球隊效力。

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對此波格丹諾維奇受訪時強調，「我在NBA過得很開心，自己只是穿上原來球隊的訓練服裝，因為我就是在2010年時，從貝爾格勒游擊隊展開職業生涯，隨後在2017年登上NBA殿堂。」

波格丹諾維奇說，「我只是想對我職業生涯開始的隊伍表達支持，我在他們的訓練場館訓練，而我想通過這種方式表達我的感謝，我知道大家希望我回到游擊隊，但目前我的重心就在NBA，當回歸的時間到了，我相信情感會做出該有的判斷。」

目前波格丹諾維奇與老鷹還有兩季合約，在2026-27賽季也保有球隊選項，「我給自己訂了一個目標，就是希望整季82場全勤，上賽季我因為傷病錯過了一些比賽，我希望自己可以實現這個目標。」波格丹諾維奇說道。

自加盟NBA至今7季，波格丹諾維奇單季平均得分從未低於雙位數，上賽季平均更可繳出16.9分、3.4籃板、3.1助攻、1.2抄截，整體三分球命中率也來到37.4%，可說來到生涯年最佳表現。

▲波格丹諾維奇這個夏天隨塞爾維亞男籃征戰巴黎奧運。（圖／CFP）