運動雲

>

獵鷹隊史首次海外移訓！　將對決南韓KBL冠軍隊釜山KCC宙斯

▲獵鷹展開隊史首度海外移訓，將與南韓KBL職籃兩支球隊進行交流賽。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲獵鷹展開隊史首度海外移訓，將與南韓KBL職籃兩支球隊進行交流賽。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃台南台鋼獵鷹23日展開隊史首次海外移地訓練，將前進南韓與KBL職籃冠軍隊伍釜山KCC宙斯、上季排名第4位蔚山現代摩比斯太陽神進行交流賽，為期6天5夜的海外訓練，也期待為球員開拓更多國際視野。

在出發前，台鋼獵鷹已於台灣進行了三場友誼賽，分別與台啤永豐雲豹、韓國職籃KBL高陽索諾天空槍手及桃園璞園領航猿交手，透過這些比賽讓球員們在實戰中磨合，提高團隊默契和比賽狀態，尤其是在攻防配合上有了顯著進步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在即將展開的韓國移訓中，台鋼獵鷹將與23-24賽季KBL排名第四蔚山現代摩比斯太陽神及拿下冠軍的釜山KCC宙斯進行友誼賽，面對不同風格的對手，球員們將學會如何應對多變的比賽節奏，提升臨場應變能力，並讓教練團能夠更好的評估每位球員的優勢與不足，進而調整正式比賽的戰術布局。

總教練柯納談到此次的韓國移訓計畫，他強調「這趟訓練最主要的目的是建立團隊默契，大家聚在一起，並共同度過團隊的時光是非常重要的！移訓期間我們會有兩場跟韓國職業隊的友誼賽，也會持續練習，期待10月12日、13日台鋼獵鷹能以最佳狀態與鷹援軍們成大中正堂相見！」

▲獵鷹展開隊史首度海外移訓，將與南韓KBL職籃兩支球隊進行交流賽。（圖／台鋼獵鷹提供）

關鍵字： 台鋼獵鷹PLG台籃KBL南韓釜山KCC宙斯蔚山現代摩比斯太陽神

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

全票當選！　WNBA禁區神獸威爾森奪生涯第3座年度MVP

全票當選！　WNBA禁區神獸威爾森奪生涯第3座年度MVP

否認離開NBA！　塞爾維亞神射波格丹諾維奇強調續戰決心

否認離開NBA！　塞爾維亞神射波格丹諾維奇強調續戰決心

轉隊一樣強！　陳盈駿率北京男籃熱身賽勇奪3連勝

轉隊一樣強！　陳盈駿率北京男籃熱身賽勇奪3連勝

謝淑薇獲外卡資格　搭檔王欣瑜出擊中國公開賽女雙

謝淑薇獲外卡資格　搭檔王欣瑜出擊中國公開賽女雙

大雨+巴林假摔非輸球理由　U20中華男足喊話下一戰全力求勝　

大雨+巴林假摔非輸球理由　U20中華男足喊話下一戰全力求勝　

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

快訊／苦戰80分鐘遭巴林攻破球門　U20中華男足0比1惜敗

快訊／苦戰80分鐘遭巴林攻破球門　U20中華男足0比1惜敗

崔永熙加盟NBA籃網　透露林書豪給建議「訓練狠一點」

崔永熙加盟NBA籃網　透露林書豪給建議「訓練狠一點」

風雨無阻　第51屆永信杯排球賽熱血開打

風雨無阻　第51屆永信杯排球賽熱血開打

快訊／台啤雲豹預告還有華裔補強！　高錦瑋10月1日自NBL聯賽回歸

快訊／台啤雲豹預告還有華裔補強！　高錦瑋10月1日自NBL聯賽回歸

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

熱門新聞

快訊／大谷翔平9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜　道奇再見轟

周思齊曝「兄弟齊心我愛短今」背後故事　主角短今回應了！

哭倒周思齊懷裏「眼淚球衣」將義賣　 請粉絲盯高宇杰體重

周思齊引退賽與球迷合照感動落淚　馬傑森、陳文杰趕來大巨蛋了！

平野惠一最後舞台巧思　周思齊守3個外野笑說：沒有球

奧運射擊銅牌李孟遠登上「世界第1」　再締台灣歷史新猷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

2「兄弟齊心我愛短今」背後故事

3周思齊引退賣「眼淚球衣」　 粉絲盯高宇杰體重

4周思齊引退　馬傑森、陳文杰趕到！

5平野劇本守3外野　周思齊：沒有球

最新新聞

1台灣棒球世界第2　辜仲諒：職棒退步拖累

2巴塞隆納5比1奪西甲開季6連勝

3奧運射擊銅牌李孟遠登上「世界第1」

4湖人7呎新援歷經血栓　仍在等NBA批准

5大谷棒子火燙　主帥驚呼：他簡直不是人類

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

周思齊引退周首戰向球迷致意　大巨蛋湧4萬人寫台灣棒球新頁

味全龍失誤「有壓力」　葉總看周思齊：20年努力很成功

周思齊：看過四萬人一起哭嗎　「感謝當年傻小子加入兄弟」

「誰能讓五月天當背景？」　周思齊：兄弟歡迎五迷加入

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366