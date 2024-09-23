獵鷹隊史首次海外移訓！　將對決南韓KBL冠軍隊釜山KCC宙斯

▲獵鷹展開隊史首度海外移訓，將與南韓KBL職籃兩支球隊進行交流賽。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃台南台鋼獵鷹23日展開隊史首次海外移地訓練，將前進南韓與KBL職籃冠軍隊伍釜山KCC宙斯、上季排名第4位蔚山現代摩比斯太陽神進行交流賽，為期6天5夜的海外訓練，也期待為球員開拓更多國際視野。

在出發前，台鋼獵鷹已於台灣進行了三場友誼賽，分別與台啤永豐雲豹、韓國職籃KBL高陽索諾天空槍手及桃園璞園領航猿交手，透過這些比賽讓球員們在實戰中磨合，提高團隊默契和比賽狀態，尤其是在攻防配合上有了顯著進步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在即將展開的韓國移訓中，台鋼獵鷹將與23-24賽季KBL排名第四蔚山現代摩比斯太陽神及拿下冠軍的釜山KCC宙斯進行友誼賽，面對不同風格的對手，球員們將學會如何應對多變的比賽節奏，提升臨場應變能力，並讓教練團能夠更好的評估每位球員的優勢與不足，進而調整正式比賽的戰術布局。

總教練柯納談到此次的韓國移訓計畫，他強調「這趟訓練最主要的目的是建立團隊默契，大家聚在一起，並共同度過團隊的時光是非常重要的！移訓期間我們會有兩場跟韓國職業隊的友誼賽，也會持續練習，期待10月12日、13日台鋼獵鷹能以最佳狀態與鷹援軍們成大中正堂相見！」