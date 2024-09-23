首節團隊僅拿9分還贏球！　「王牌」MVP威爾森砍21分奪季後賽首勝

▲WNBA王牌隊當家球星威爾森領軍在季後賽首戰上演大逆轉奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA季後賽全面展開，尋求后冠3連霸的拉斯維加斯王牌，在首輪對上西雅圖風暴，首戰衛冕軍遭遇苦戰，首節全隊僅拿9分，上半場打完風暴更是手握14分大幅領先優勢。但今日剛剛以「全票通過」拿下生涯第3座WNBA年度MVP的王牌一姐威爾森(Aja Wilson)下半場回神展現威力，全場砍下21分、8籃板、5阻攻，領軍以78比67逆轉贏得首勝。

WNBA季後賽首輪採取3戰2勝制，此戰風暴有備而來，首節成功封鎖王牌當家球星威爾森，不僅讓他單節僅拿4分，王牌全隊更是只有9分進帳。

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次節王牌一隊靠著葛雷(Chelsea Gray)與海耶絲(Tiffany Hayes)攜手逆轉超前，但風暴團隊火力兇猛，半場打完手握多達14分的雙位數領先。

所幸上半場僅拿4分的王牌一姐威爾森，在第3節開始甦醒反撲，單節轟下15分幫助王牌追到僅剩1分落後。

末節王牌展現衛冕軍高強度防守，風暴一度連10投落空，王牌不僅趁勢逆轉超前，甚至取得雙位數領先優勢，最終在威爾森21分、8籃板、5阻攻加上海耶絲貢獻20分，葛雷也有16分、7助攻以及抄截、阻攻各1次通力合作下，王牌逆轉拿下首戰勝利，在3戰2勝制首輪季後賽取得1比0領先。

打了3節好球的風暴，末節卻是荒腔走板團隊12次出手全數落空，僅靠罰球拿下兩分，風暴此戰以迪金斯-史密斯(Skylar Diggins-Smith)拿下16分、4籃板、8助攻最佳，歐古米克(Nneka Ogwumike)13分、10籃板、3助攻、2抄截。

▲威爾森本季以全票通過當選年度MVP，為聯盟史上第二次有此紀錄。（圖／達志影像／美聯社）