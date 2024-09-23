奧運五朝射擊元老　林怡君：打不動才退休

▲奧運射擊五朝元老林怡君，在台北國際射擊大獎賽預賽首日暫居第一位。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

參加過5屆奧運、7屆亞運，台灣射擊「一姐」林怡君仍沒有退休的打算，巴黎奧運結束1個月後，上周再遠赴希臘參加大獎賽，返台沒有休息，無縫接軌投入台北國際射擊大獎賽，今天（23日）在不定向飛靶首日預賽3輪打下70分佳績，在15名參賽選手排名第1。

近年一再被問到何時才要退休，林怡君總是相當自信的回答，「打到打不動為止。」她不只以今年巴黎奧運奪得銀牌的51歲土耳其大叔迪凱奇（Yusuf Dikec）為例，還指出奧運射擊史上曾有人在72歲拿下銀牌。此外，科威特射手拉西迪（Abdullah Al-Rashidi）也在2023年杭州亞運定向飛靶締造滿分60分奪金。

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（註：瑞典史旺（Oscar Swahn）在1920年在100公尺團隊雙發奔鹿射擊比賽摘下銀牌，以72歲280天締造奧運史上最高齡奪牌紀錄。）

2016年里約奧運之後，林怡君曾退出國家隊，不是自覺體能狀況已過巔峰期，而是為了抗議台灣選拔制度的不公平。隨後2年，家中數名親人相繼離世，在她內心造成不小衝擊。林怡君說，「人生沒有後悔藥，我不想老了以後再來後悔。」2018年決定重返國家隊。

退出國家隊的2年，林怡君並沒有放下槍，每周仍持續的練習。她說，「我的人生幾乎等於射擊，不想因為制度問題而退出。」2018年雅加達奧運，她婉拒「徵召」，而是透過選拔賽取得參賽資格，證明自己還能打。「不是為了我，而是為了所有選手，建立公平的制度。」

1998年曼谷亞運，林怡君第1次當國手僅17歲，今年巴黎奧運已43歲，心境上有何不同。她說，「年輕時遇到挫折，需要很長的療傷期。」這次奧運止步於資格賽，她只是難過「一下下」，畢竟「青春不等人，我要把握時間，好好計畫下一步。」

▲台北國際射擊大獎賽首日，證件妹吳佳穎女子10公尺空氣手槍順利摘金。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）