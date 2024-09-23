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台幣45000元！體驗肉搏衝撞　台北戰神推籃下「Richart席」季票

▲戰神公布季票販售資訊，新增籃下「Richart席」季票。（圖／台北台新戰神提供）

▲戰神公布季票販售資訊，新增籃下「Richart席」季票。（圖／台北台新戰神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL聯盟2024-25賽季將於10月開打，台北台新戰神主場首戰將於11月2日臺北和平籃球館點燃戰火，新賽季場邊新增籃下「Richart席」以及一樓「熱力席」親子1+1方案，提供戰友全新選擇。其中全新推出場邊「Richart席」季票，位於籃下座位，售價45000元(全季18場主場例行賽)，能近距離感受球員飛扣灌籃、禁區衝搶的緊張刺激，更能大聲應援干擾對手罰球，成為戰神最佳應援團。

主場門票分為兩階段四梯次開賣，第一階段為全年季票方案，首波於9月26日開放去年季票戰友搶先購，今年續購者還可抽戰神開季記者會觀禮資格，9月30日全面開放季票購買；第二階段則為11月至2025年1月主場門票，於10月8日提供台新卡友優先購票，10月9日全面開賣。

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▲戰神公布季票販售資訊，新增籃下「Richart席」季票。（圖／台北台新戰神提供）

戰神主力後衛曹薰襄大推自家觀賽體驗，「和平籃球館場館新穎，搭配聲光效果，整體主場氛圍很棒。」聽聞今年新增籃下「Richart席」，曹薰襄表示，「禁區拼鬥真的很激烈，如果到時候不小心搶球衝到座位區，先跟戰友們說一下抱歉啦。」

二寶爸的小台黃聰翰則是大讚二樓親子遊戲區，「球場絕對是小孩放電的好地方，小孩能在球場親子遊戲區玩樂，大人也能欣賞球賽。」回顧去年開幕戰，兩人不約而同提到高人氣的演唱嘉賓，「近乎滿場的球迷進場為我們加油，整個主場氛圍相當好。」更天馬行空許願：「希望能有機會請來天王周杰倫、天后張惠妹，金曲天團五月天、告五人。」

▲戰神公布季票販售資訊，新增籃下「Richart席」季票。（圖／台北台新戰神提供）

戰神2024-25賽季年度季票，全席位方案皆贈戰神全新商品，其中包含季票戰友專屬「二次運球X臺北戰神 HOOK勾射鑰匙圈」，運用回收籃球球皮，客製化臺北戰神logo，只送不賣極具收藏價值。

戰神年度季票最高等級為球場場邊之「戰神席」第一排售價81000元，第二排63000元，最近距離感受球賽的緊張氣氛，更享商品購物八折以及季後賽優先購票權，為最尊榮的待遇及最貼近球員的席位。

一樓及二樓座位區季票，分為1樓「熱力席」A區10800元，能與Taishin Wonders男神女神互動應援的B區「應援席」9000元，以及2樓「普通席」7200元，可享商品購物折扣九折起。

此外，全新推出場邊「Richart席」，位於籃下座位，售價45000元，能近距離感受球員飛扣灌籃、禁區衝搶的緊張刺激，更能大聲應援干擾對手罰球，成為戰神最佳應援團。

1F「熱力席」加碼推出親子1+1方案，每組售價19440元，號召大小戰友一同加入，其中戰神裝備組更搭配孩童服飾，邀請親子戰友加入應援行列。

戰神於季外補強後衛好手錢肯尼、王律翔、最佳中鋒陳冠全，與黃聰翰再次聯手成為戰神雙槍的蘇奕晉等備受期待的全新戰力，將帶來最精彩的賽事。

已來台7年的錢肯尼，過去累積不少粉絲，即將迎來新賽季，他打趣的說，「如果對上夢想家的比賽，夢想家人們可以坐中間的位置，隨時都可以幫夢想家也可以幫我加油，我們贏球的話，希望大家能多愛戰神一點。」

▲戰神公布季票販售資訊，新增籃下「Richart席」季票。（圖／台北台新戰神提供）

關鍵字： 台北台新戰神季票TPBL台籃

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