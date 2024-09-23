超猛！東中高中越級打怪　永信杯社女封后

▲東中高中越級打怪，永信杯社女封后。（圖／永信杯提供）

記者杜奕君／綜合報導

在第51屆永信杯全國排球賽中，陽明交大以2比1逆轉擊敗由前國手組成的正泰建設，再度在社男組奪冠。社女組則由東山高中化身的臻呈集團直落二打敗陽明交大，登上冠軍寶座。

社男組冠軍戰是今(23)日賽會亮點，由莊毅君等多位前排球國手和企排看板球星組成的正泰建設隊，挑戰連三屆闖進UVL大專排球聯賽公開男一級六強的上屆冠軍陽明交大。論經驗正泰建設佔有優勢，但若談默契，則以現役選手為主的陽明交大略勝一籌。最終陽明交大以20比25、25比23、19比17後來居上，有驚無險衛冕成功。

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陽明交大教練張振興表示，「我們贏在默契比對手好一點，畢竟為了備戰UVL，長時間一起練球，互相信任，當然，我們還是有很多需要跟對手學習的地方。」

陽明交大隊長張杰宥說，「因為知道正泰建設陣中有多位前排球國手和企排球星，我們得失心不會太重，沒給自己太大壓力，就是開心打球，此役我們在攔防上有發揮作用是致勝關鍵，這場勝利讓我們對這個學年度UVL更有信心。」

在苑裡鎮民代表主席洪晃琦支持下組隊參賽，正泰建設「召集人」張建邦透露，「第二局的爭議球的確影響士氣，但誤判也是比賽的一部分，還是很開心能再度和台師大學弟們，一起為共同目標努力奮戰，這美好的一役已經打過。」

HVL高中甲級排球聯賽女子組冠軍東山高中，此次共組三隊參賽，一軍一拆為二，東山高中繼續在高女組尋求衛冕，臻呈集團和以高一新生為主的東山樂晴分別在社女組拿下冠軍和季軍，陽明交大第二，臺灣體大第四。

對於臻呈集團小將的表現，執行教練林雍順打了90分高分。「舉球員蔡知晴最近訓練量增加許多，出來比賽表現穩定許多，給予正向支持。」至於要加強的部分，林雍順說，「希望動作可以更細膩更標準點。」

本身是自由球員的林宥希，第一次在賽事中擔任隊長，心情略顯緊張，不過她從北辰國小四年級時便開始參加永信杯，到了雙十國中和東山高中也都沒有缺席賽事，前兩三週還刻意多在室外球場練球，結果計畫趕不上變化，碰上啟動雨天備案，又回到室內，幸好之前也有準備，並沒有太陌生。

對於全隊在永信杯的表現，林宥希認為「還不錯，比賽中都有在溝通，也比較敢喊聲，由鐵砧山室外球場移到室內比賽後，球一定要接得更到位，這樣才能好好組織第一波攻擊，製造得分契機。」

▲陽明交大在永信杯社男組完成衛冕。（圖／永信杯提供）