快訊／尼泊爾塔曼格單場狂進3球　U20中華男足1比3慘敗

▲中華男足在對上尼泊爾之戰，終於拿下本次亞足聯U20亞洲盃資格賽首記進球。（圖／中華民國足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025 AFC亞足聯U20亞洲盃資格賽，23日持續在輔大足球場開踢，晚間19時由地主中華男足交手尼泊爾，中華隊在首戰以0比1敗給巴林後，要取得晉級已經沒有退路，必須全力搶勝。但此戰尼泊爾主力前鋒塔曼格(Samir Tamang)大演帽子戲法，單場獨進3球的精彩表現，讓尼泊爾最終以3比1勝出，中華隊在苦吞2連敗後，晉級機會已經越來越渺茫。

此戰中華隊先發陣容選擇做出3名先發球員更替，前役以先發出擊的葉境均、蔡天子、張斯宇，此戰都改為替補出擊，包括王浩霖、連家興、戴亞成則擔任先發。

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開賽雙方一路糾結，不過比賽進行至上半場32分鐘時，尼泊爾7號前鋒塔曼格停球轉身起腳破網，率先取得1比0領先，隨後塔曼格再度於35分鐘時起腳破網，幫助球隊取得2比0領先。

接著上半場傷停補時為4分鐘，但中華隊不放棄，在上半場進行至47分鐘時，由前鋒箭頭楊朝景終於破網進球，也是本屆賽事中華隊首顆進球，將比分追到僅一球之差，半場踢完尼泊爾以2比1暫時領先。

下半場開始後，中華隊小將們持續搶攻，但始終沒有太好進攻機會，中華隊在比賽進行至72分鐘時，一度展現搶點企圖心，但都未能取分。。反觀尼泊爾在塔曼格再度頭槌破網，單場完成帽子戲法後，開心前空翻慶賀，也讓尼泊爾又拉開3比1領先。下半場傷停補時為4分鐘，但中華隊仍無法有效進球追分，最終就以1比3落敗。