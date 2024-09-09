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詹皇大爆料！　「一眉」戴維斯打視訊電話竟是找布朗尼

▲▼美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯爆料戴維斯打視訊電話要找自己的兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2024-25賽季一大看點，就是洛杉磯湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)的父子連線，詹皇和湖人本季選進的次輪新秀，也就是他的大兒子布朗尼(Bronny James)將有機會在NBA賽場聯手出擊。詹姆斯近日更在個人podcast節目《The Shop》透露秘辛，稱隊友「一眉」戴維斯(Anthony Davis)打電話給自己，卻是指名要找兒子布朗尼聊天。

上個月才剛剛幫助美國男籃完成奧運金牌5連霸大業，詹姆斯在個人最新一期的podcast節目《The Shop》分享了隊友「一眉」戴維斯的有趣內幕。 

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▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人「一眉」戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯透露，「在布朗尼被湖人選中的那一夜，戴維斯打了視訊電話給我，但電話接通後，他卻說不是要找我，而是要找他的新隊友布朗尼，要我趕快把電話拿給他！」

現年僅19歲的布朗尼，雖然在籃球路上不斷被貼上「靠爸」標籤，但自從被湖人球團選中後，布朗尼也在這個夏天不斷與多位NBA現役好手進行自主訓練，在夏季聯賽表現也逐步提升，展現對於即將到來的NBA新秀賽季的高度期待與準備。

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 詹姆斯詹皇布朗尼戴維斯LBJADLeBron JamesNBA

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