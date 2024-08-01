圖輯／麟洋配殺出死亡組「巴黎變主場」　中華隊奧運第5天氣勢炸翻

▲「麟洋配」不僅殺出「死亡D組」，還感染現場觀眾為台灣應援。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運第5日賽事於31日登場，中華隊在各項目中氣勢震天，超強實力與不懈精神，也迅速感染了現場不分國籍的觀眾們，外媒更透過鏡頭，捕捉運動員在賽場上的精采瞬間。

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▲林怡君曾在2000年雪梨奧運，拿下女子雙不定向飛靶第4名，締造我國射擊史上最佳成績。如今第5度出賽奧運，在不定向飛靶資格賽第2階段排名26，可惜無緣決賽。

▲28歲的劉宛渝初次登上五環殿堂，儘管最後2局表現失常，位居第25名，但已經圓了14年的夢想。（圖／路透）

女子飛靶劉宛渝、5屆元老林怡君無緣決賽 最大團射擊已5人出局

▲「拳擊阿甘」甘家葳生涯首屆奧運，雖然不敵美國好手瓊斯（Omari Jones）止步16強，但賽後直喊「爽」，因為終於踏上奧運擂台，所以帶著自信出戰。他同時表示，這次奧運舞台讓他學到很多，也透露接下來的目標將會是力拚名古屋亞運。（圖／達志影像／美聯社）



首次踏上奧運舞台直喊爽！甘家葳下一步力拚名古屋亞運

▲羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，從「死亡D組」突圍晉級8強。賽後李洋表示，「我們要把拚搏態度拿出來，麟洋配的奧運最終戰不能畏縮！」第3局決勝時刻，全場高喊「台灣」應援，巴黎宛如變成「台灣主場」。（圖／達志影像／美聯社）



快訊／撂倒中國分組第1闖8強 麟洋配親曝：我們要展現拚搏態度



全場高喊「台灣」替麟洋配應援！ 巴黎瞬間變成主場

▲在女子單打羽球小組賽中，戴資穎對上好友、泰國選手依瑟儂，儘管她因為傷勢影響速度，以0-2止步16強，但仍使盡全力堅持到最後一刻，是台灣永遠的驕傲。（圖／路透）

▲結束奧運最後一舞，戴資穎與依瑟儂溫暖相擁，更是惹哭球迷。（圖／達志影像／美聯社）

第一時間抱緊戴資穎！ 依瑟儂親曝「背後感人原因」



抱著戴資穎哭！依瑟儂「小戴已拚盡全力」 直言：傷勢限制速度



▲「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，在男單迎戰世界排名第17的香港選手李卓耀，直落2橫掃對手晉級16強，贏球當下「霸氣怒吼」帥勁十足。賽後他也解釋，「就是氣勢，整個中華隊現在都需要，這是很重要的事。」（圖／達志影像／美聯社）

快訊／挺進男單16強霸氣怒吼 周天成：整個中華隊都需要氣勢



▲「桌球一姐」鄭怡靜目前高居世界第12名，本屆奧運表現強勁，31日在女單16強賽，交手波蘭好手娜塔莉亞（Natalia Bajor），連贏4局叩關8強。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

快訊／鄭怡靜連過3關！桌球女單叩關8強



▲「小林同學」林昀儒男單連過2關挺進16強，對上26歲斯洛維尼亞選手約基奇（Darko Jorgic），展現超強抗壓性，偷長球策略相當成功，終場僅花36分鐘就「直落4」晉級8強。（圖／路透）



快訊／林昀儒4比0碾壓約基奇 勇闖巴黎奧運男單8強

▲女子拳擊60公斤級8強賽，「拳擊美少女」吳詩儀力克厄瓜多好手帕拉修斯（María José Palacios），確定摘下獎牌，也是中華隊本屆奧運第一面牌。她卻沒有因此滿足，直言目標是希望獎牌顏色「升級」。（圖／達志影像／美聯社）

摘代表隊第一面牌還不夠！吳詩儀：目標獎牌顏色升級

