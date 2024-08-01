運動雲

>

圖輯／麟洋配殺出死亡組「巴黎變主場」　中華隊奧運第5天氣勢炸翻

▲▼羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，從「死亡Ｄ組」突圍晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「麟洋配」不僅殺出「死亡D組」，還感染現場觀眾為台灣應援。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運第5日賽事於31日登場，中華隊在各項目中氣勢震天，超強實力與不懈精神，也迅速感染了現場不分國籍的觀眾們，外媒更透過鏡頭，捕捉運動員在賽場上的精采瞬間。

▲▼女子飛靶劉宛渝、5屆元老林怡君無緣決賽　。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林怡君曾在2000年雪梨奧運，拿下女子雙不定向飛靶第4名，締造我國射擊史上最佳成績。如今第5度出賽奧運，在不定向飛靶資格賽第2階段排名26，可惜無緣決賽。

▲▼女子飛靶劉宛渝、5屆元老林怡君無緣決賽　。（圖／路透）

▲28歲的劉宛渝初次登上五環殿堂，儘管最後2局表現失常，位居第25名，但已經圓了14年的夢想。（圖／路透）

女子飛靶劉宛渝、5屆元老林怡君無緣決賽　最大團射擊已5人出局

▲▼「拳擊阿甘」甘家葳巴黎奧運止步16強。（圖／達志影像／美聯社）▲▼「拳擊阿甘」甘家葳巴黎奧運止步16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「拳擊阿甘」甘家葳生涯首屆奧運，雖然不敵美國好手瓊斯（Omari Jones）止步16強，但賽後直喊「爽」，因為終於踏上奧運擂台，所以帶著自信出戰。他同時表示，這次奧運舞台讓他學到很多，也透露接下來的目標將會是力拚名古屋亞運。（圖／達志影像／美聯社）

首次踏上奧運舞台直喊爽！甘家葳下一步力拚名古屋亞運

▲▼羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，從「死亡Ｄ組」突圍晉級8強。（圖／達志影像／美聯社） ▲▼羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，從「死亡Ｄ組」突圍晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）▲▼羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，從「死亡Ｄ組」突圍晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，從「死亡D組」突圍晉級8強。賽後李洋表示，「我們要把拚搏態度拿出來，麟洋配的奧運最終戰不能畏縮！」第3局決勝時刻，全場高喊「台灣」應援，巴黎宛如變成「台灣主場」。（圖／達志影像／美聯社）

快訊／撂倒中國分組第1闖8強　麟洋配親曝：我們要展現拚搏態度

全場高喊「台灣」替麟洋配應援！　巴黎瞬間變成主場

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲在女子單打羽球小組賽中，戴資穎對上好友、泰國選手依瑟儂，儘管她因為傷勢影響速度，以0-2止步16強，但仍使盡全力堅持到最後一刻，是台灣永遠的驕傲。（圖／路透）

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／達志影像／美聯社）▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲結束奧運最後一舞，戴資穎與依瑟儂溫暖相擁，更是惹哭球迷。（圖／達志影像／美聯社）

第一時間抱緊戴資穎！　依瑟儂親曝「背後感人原因」

抱著戴資穎哭！依瑟儂「小戴已拚盡全力」　直言：傷勢限制速度

▲▼「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，直落2橫掃對手晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）▲▼「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，直落2橫掃對手晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，在男單迎戰世界排名第17的香港選手李卓耀，直落2橫掃對手晉級16強，贏球當下「霸氣怒吼」帥勁十足。賽後他也解釋，「就是氣勢，整個中華隊現在都需要，這是很重要的事。」（圖／達志影像／美聯社）

快訊／挺進男單16強霸氣怒吼　周天成：整個中華隊都需要氣勢
 

▲▼「桌球一姐」鄭怡靜連贏4局叩關8強。（圖／路透）▲▼「桌球一姐」鄭怡靜連贏4局叩關8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「桌球一姐」鄭怡靜目前高居世界第12名，本屆奧運表現強勁，31日在女單16強賽，交手波蘭好手娜塔莉亞（Natalia Bajor），連贏4局叩關8強。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

快訊／鄭怡靜連過3關！桌球女單叩關8強
 

▲▼「小林同學」林昀儒晉級8強。（圖／路透）▲▼「小林同學」林昀儒晉級8強。（圖／路透）

▲「小林同學」林昀儒男單連過2關挺進16強，對上26歲斯洛維尼亞選手約基奇（Darko Jorgic），展現超強抗壓性，偷長球策略相當成功，終場僅花36分鐘就「直落4」晉級8強。（圖／路透）

快訊／林昀儒4比0碾壓約基奇　勇闖巴黎奧運男單8強

▲▼「拳擊美少女」吳詩儀確定摘下中華隊在本屆奧運第一面牌，然而她卻沒有因此滿足，直言目標是希望獎牌顏色「升級」！（圖／達志影像／美聯社）▲▼「拳擊美少女」吳詩儀確定摘下中華隊在本屆奧運第一面牌，然而她卻沒有因此滿足，直言目標是希望獎牌顏色「升級」！（圖／達志影像／美聯社）▲▼「拳擊美少女」吳詩儀確定摘下中華隊在本屆奧運第一面牌，然而她卻沒有因此滿足，直言目標是希望獎牌顏色「升級」！（圖／達志影像／美聯社）

▲女子拳擊60公斤級8強賽，「拳擊美少女」吳詩儀力克厄瓜多好手帕拉修斯（María José Palacios），確定摘下獎牌，也是中華隊本屆奧運第一面牌。她卻沒有因此滿足，直言目標是希望獎牌顏色「升級」。（圖／達志影像／美聯社）

摘代表隊第一面牌還不夠！吳詩儀：目標獎牌顏色升級

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運射擊2024奧運羽球2024奧運桌球2024奧運拳擊2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

快訊／戴資穎淘汰淚崩　周天成暖心鼓勵：不要氣餒繼續加油

快訊／戴資穎淘汰淚崩　周天成暖心鼓勵：不要氣餒繼續加油

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

2吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

3戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

4戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

5戴資穎瀟灑道別退休願望曝

最新新聞

1圖輯／中華隊奧運第5天氣勢炸全場

2潘威倫談引退契機笑：說來話長

3上萬粉湧戴資穎IG！陳雨菲暖留：妳真的很棒

4TPBL副秘書長人選出爐

5岡慎之助克服傷病奪金！助日連霸

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎拚到流血0比2依瑟儂　巴黎最後一舞無緣晉級8強

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366