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女子飛靶劉宛渝、5屆元老林怡君無緣決賽　最大團射擊已5人出局

▲▼台灣隊奧運射擊代表隊成員 楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

▲5屆元老林怡君。（圖／記者許靖騏攝）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運女子不定向飛靶資格賽第2階段今(31)日登場，我國初登五環殿堂的女將劉宛渝首日暫居第11，可惜最後2局失常合計僅拿下41分，5輪總分112，跌到第25名；43歲5屆元老林怡君最後2局則射下21、24分，總分110分排在第26，雙雙宣告無緣決賽。

本屆女子不定向飛靶共有30名參賽選手，兩天資格賽後將選出成績最高的6位前進決賽。我國有兩位好手參賽，曾在2000年雪梨奧運拿下女子雙不定向飛靶第4名，締造我國射擊史上最佳成績的5屆元老林怡君及首次登上五環殿堂的劉宛渝。

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從17歲首度獲選國手，到今年已經43歲，林怡君對射擊的熱愛不減，第5度來到奧運舞台，希望力拚生涯首面奧運獎牌，但她在首日資格賽開高走低，首局拿下滿靶25分，2、3兩局卻失去準星，僅拿下21、19分，3局合計65分，排名跌到倒數第3。

林怡君第4局仍然只射下21分，第5局總算找回準星拿下24分，但總分仍只有110分，本屆不定向飛靶以資格賽第26作收。

▲▼台灣隊奧運射擊代表隊成員 楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

▲劉宛渝奧運初體驗止步資格賽。（圖／記者許靖騏攝）

迎來奧運初體驗的28歲女將劉宛渝，圓了自己14年來的夢想，她自信只要心態穩定，把平常訓練的表現發揮出來，應該很有機會挺進決賽。她昨(30)日首局只射下21分，接下來2局漸入佳境，連續拿下滿靶25分，合計71分，暫居第11名，可惜今日最後2局表現失常，僅射下21、20分，總分112分暴跌到第25名。

本屆中華射擊代表隊共有8名選手，是我國代表團中「最大團」，但巴黎奧運進行了5天，已有5人遭淘汰出局，包含女子10公尺空氣手槍的劉恆妤、余艾玟、男子不定向飛靶楊昆弼及今日的劉宛渝、林怡君都止步資格賽，隊史首面奧運獎牌還要再等等。

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