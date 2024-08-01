全場高喊「台灣」替麟洋配應援！　巴黎瞬間變成主場

▲麟洋配李洋、王齊麟小組賽4連勝，全場最後時刻高喊台灣替他們應援 。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟本屆巴黎奧運從「死亡Ｄ組」突圍，4連勝分組第1晉級8強，強勢表現振奮國人，兩人小組賽最終戰與中國組合歐烜屹、劉雨辰激戰了65分鐘，第3局決勝時刻，全場高喊「台灣」替麟洋配應援，形成巴黎宛如變成「主場」的奇觀。

由於世界羽聯(BWF)算錯積分，導致本屆奧運羽球男雙「多一組」選手，變成有17組選手參賽，麟洋配被分到有5組選手的死亡D組，讓王齊麟一度很崩潰，不過抽中「籤王」反倒激發了兩人的表現。

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從東京奧運後僅拿下1冠的麟洋配，小組賽連退日本2021年世錦賽金牌保木卓朗、小林優吾、丹麥第一男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)和世界第47的美國組合邱愷翔、尤安(Joshua Yuan)，最後一場小組賽又以2比1逆轉擊落世界第9中國組合歐烜屹、劉雨辰，以4連勝分組第1之姿挺進8強，距衛冕奧運男雙冠軍又更近1步。

值得一提的是，麟洋配第3局最後時刻率先取得賽末點，卻連續被化解，此時現場球迷不斷高喊「台灣」，連外國人都熱情替麟洋配應援，瞬間讓人以為身處在台灣主場，外國球迷也一起替台灣加油的場面，讓我國民眾看了直呼感動。