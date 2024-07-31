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快訊／林昀儒4比0碾壓約基奇　勇闖巴黎奧運男單8強

▲▼林昀儒。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒本屆巴黎奧運「3線出擊」，混雙止步8強後，男單連過2關挺進16強，今(31)日對上26歲斯洛維尼亞選手約基奇(Darko Jorgic)，林昀儒展現超強抗壓性，偷長球策略相當成功，終場僅花36分鐘就以11比9、12比10、11比7和11比7，直落4晉級8強。

林昀儒上屆東奧與「學姐」鄭怡靜攜手奪銅，拿下我國睽違21年的奧運桌球獎牌，本屆巴黎奧運改搭陳思羽，可惜籤運不佳，兩人在8強賽就碰上魔王等級的中國頭號種子「莎頭組合」，儘管一度2比1領先，最終還是遭逆轉落敗，林昀儒無緣連兩屆登上奧運混雙頒獎台，接下來將專注於男單與男團賽事。

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▲▼林昀儒男單首輪比賽，以4比1晉級32強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒挺進男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

林昀儒名列本屆男單第5種子，前2戰沒遭遇太多挑戰，今晚16強賽交手26歲斯洛維尼亞好手約基奇，對方曾贏得2022年歐錦賽男單銀牌，上屆東奧則在男單16強擊敗日本「怪物少年」張本智和，是不容小覷的對手。

林昀儒今日雖以1比4開局，但他後來居上，兩人一路打到9比9，隨後對手反手出界，林昀儒10比9取得局點，以11比9先下一城。第2局，林昀儒「偷長球」奏效，再次從落後扳平到9比9，連拿3分以10比9取得局點，被追到10比10後，連下2分以12比10再下一城。

林昀儒第3局局末再次擺脫對手的糾纏，以10比7取得3個局點，以11比7連拿3局，總局數3比0聽牌。來到第4局，雙方5比5平手後，林昀儒遭到超前，不過他不慌不忙，追成6比6，再以10比7取得3個賽末點，並以11比7終結這場比賽。

對林昀儒來說，比較大的考驗是8強賽要強碰法國地主第3種子、右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)。年僅17歲的「眼鏡弟」F.勒布朗是桌壇近年竄出的超新星，林昀儒過去3次與他對決，僅2022年杜哈挑戰賽獲勝，去年新加坡大滿貫賽、今年世團賽都遭直落3輸球。

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