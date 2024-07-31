首次踏上奧運舞台直喊爽！甘家葳下一步力拚名古屋亞運

▲巴黎奧運拳擊好手甘家葳。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「拳擊阿甘」甘家葳生涯首屆奧運不敵美國新生代好手瓊斯(Omari Jones)，以16強作收，但他賽後直喊「爽」，直言終於踏上奧運擂台，這是他非常喜歡的地方，所以帶著自信出戰，他同時表示，這次奧運舞台讓他學到很多，也透露接下來的目標將會是力拚名古屋亞運。

甘家葳透露，自己第一回合上去的時候還跟得上對方速度，但第二回合對方慢慢抓到他的節奏，導致自己變得有些遲疑、猶豫，害怕攻不進去，他透露先前曾到美國移地訓練，但沒有遇到像今天對手一樣強度這麼高的選手，讓他收穫很多，也必須再加強自己在場上的臨場應變。

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此戰交手比較少遇到的歐美選手，甘家葳認為跟對戰亞洲選手差不多，但是對方的第一拍節奏很快，自己沒抓到，雖然有些攻擊能擋掉，不過對方太多前手攻擊，自己不知道怎麼攻進去，必須回去再加強。

對戰世錦賽銀牌，雖然屈居劣勢，但甘家葳臉上仍掛著笑容出擊，他提到對方氣勢很強，不過他強調，「踏上奧運舞台，就要就要表現自己努力的成果，要帶點自信，就像我賽前說過，初生之犢不畏虎，就是保持一個態度，然後揮出你的每一拳，作為我的本分，自信的去比賽。」

▲巴黎奧運拳擊好手甘家葳。（圖／中華奧會提供）

生涯第一屆奧運，甘家葳直言收穫很大，能踏上奧運舞台真的很開心，自己也有放開打，可惜最後還是沒辦法突破自己的防線，對於接下來的目標，甘家葳透露會先回去再調整，如果狀況好的話，也會努力拚下一屆名古屋亞運。