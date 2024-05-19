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領航猿隊史首度奪例行賽龍頭　卡總稱意義超重大

▲領航猿張鎮衙。（圖／PLG提供）

▲領航猿隊史首度拿下例行賽第1名，卡總直言意義重大。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿19日在本季例行賽最終戰以1分之差擊敗高雄17直播鋼鐵人，本季例行賽最終以26勝14敗，拿下例行賽龍頭，也確定將以第1種子晉級季後賽。總教練卡米諾斯表示，「拿下例行賽第1名，這對我們意義重大，象徵我們持續成長，季後賽就是全新開始，我們要全力以赴。」

昨日已經確定登上例行賽龍頭，領航猿今日選擇讓盧峻翔、沃許本以及白曜誠等主力休兵，但領航猿此戰面對本季聯盟墊底爐主鋼鐵人，上半場打來仍取得領先優勢，雖然第3節遭對手強力反撲，但最終領航猿仍以1分險勝，全年度戰績26勝14敗，隊史首度拿下例行賽第1名席次。

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領航猿總教練卡米諾斯表示，「此戰就是設定要平均分配上場時間，讓平常比較少上場的球員找到比賽節奏。」

卡總也強調，「拿到例行賽第1名，對我們意義很重要，象徵我們有持續成長，也持續做到對的事情。季初我們有很多的傷兵，外界也對我們有很多的懷疑，但我們持續苦練。拿下第1種子當然是比較好的季後賽順位，我們能對到排名第4名的攻城獅，但季後賽就是全新的開始，不管是第1名或是第2名，我們都要全力以赴。」

「季後賽最重要的就是照著我們自己的球風打，我們將把防守作為基礎，這會是我們季後賽準備的重點，就會非常有機會。」卡米諾斯強調。

季後賽首輪將交手第4種子攻城獅，卡米諾斯則認為，「對上攻城獅，我們要持續展現例行賽的優勢，守好艾夫伯、高國豪以及克拉等重點人物，另外對於他們的射手群也要進行嚴防。」

▲領航猿張鎮衙。（圖／PLG提供）

▲領航猿張鎮衙在例行賽最終戰拿下17分。（圖／PLG提供）

關鍵字： 領航猿卡米諾斯季後賽PLG台籃

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