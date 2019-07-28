瓊斯盃／彭詩晴旅外夢不限WCBA　歐、澳洲聯賽都是選項

▲彭詩晴狂飆33分，幫助中華藍艱辛2度延長擊敗南韓。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃風光拿下大會最佳5人兼得分后，彭詩晴再次用強大宰制力，證明她就是當今中華女籃的頭號王牌。此次瓊斯盃忍著左肩肌腱撕裂的傷勢硬拚，彭詩晴接下來也將安排赴美自主訓練。另外彭詩晴也表示，「未來在大陸WCBA台將限縮之下，包括歐洲、澳洲聯賽，都是我可能的考慮選項，希望能有些新的嘗試。」

中華藍在瓊斯盃封關戰面對宿敵南韓，經過2度延長苦戰艱辛贏球，彭詩晴全場狂飆33分、4籃板、5助攻，禁區支柱蔡佩真更是拿下19分、8籃板、5助攻、4抄截，成就中華藍關鍵勝利。

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面對9月即將到來的亞洲盃女籃賽，彭詩晴就表示，「此次瓊斯盃團隊集訓時間短暫，加上一直出現傷兵問題，讓球隊無法以完整陣容訓練，華格納教練的體系就是希望全隊不斷跑動，我們也需要趕緊熟悉每個球員彼此之間習性。」

中華藍此次雖以2勝3敗落居第5名，但彭詩晴個人表現依舊相當搶眼，不僅每場21.4分拿下本屆「得分后」，另外4.4籃板、3.4助攻的全面表現，更獲得最佳5人榮耀。

對於自己的下一步，彭詩晴透露已經安排赴美進行個人自主訓練，至於自己未來的落腳處，彭詩晴則表示，「在WCBA台將名額限縮(上季季後賽球隊取消台將)下，可能有一半的球員必須回來，我自己也還沒簽約，未來也不排除找尋歐洲、澳洲聯賽的打球機會，但無論如何還是很感謝球迷支持挺我，回來打瓊斯盃也是非常難得機會。」

▲彭詩晴旅外不設限，歐洲及澳洲都是可能選項。（圖／記者洪偵源攝）