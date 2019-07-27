林書豪簽大陸球鞋品牌？　訓練營穿「特步」1350元休閒鞋亮相

▲林書豪27日現身籃球訓練營，腳上再度穿著大陸品牌特步球鞋。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

林書豪返台行27日進行國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營最終日活動，但林書豪腳上穿著球鞋再度引發關注討論，據了解林書豪與先前代言品牌adidas合約已經告一段落，27日在訓練營現身，林書豪腳上再度穿著大陸品牌「特步」休閒鞋亮相，根據該品牌官網，該鞋款售價為299元人民幣，折合台幣約1350元。

先前在大陸行程，林書豪出席籃球節目錄製時，就穿著大陸品牌「特步」鞋款亮相，據了解先前林書豪與adidas的代言合約已經告一段落，雖然上個賽季林書豪仍穿著該品牌球鞋在NBA征戰，但未來豪小子改簽大陸品牌的傳聞也甚囂塵上。

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27日林書豪現身個人籃球訓練營，腳上穿著的正好又是特步品牌的休閒鞋款，根據該品牌官網，該鞋款售價為299元人民幣，折合台幣約1350元。

此舉也引發林書豪轉投「特步」品牌的更多聯想，特步和大陸眾多知名運動品牌如李寧、安踏、匹克相比，雖然品牌也持續有籃球鞋款問世，但至今尚無簽下NBA球員擔任代言人紀錄，未來若林書豪真能成為特步旗下代言球星，相信對於品牌在大陸銷量會有極高提升。

▲林書豪穿著特步鞋款，折合台幣約1350元。（圖／取自特步官網）