林家兄弟組起來！　林書豪盼夢幻合體林書緯

▲林書豪希望未來能和弟弟林書緯同隊打球。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

林書豪2019年訪台行24日展開，林書豪對於自己的未來動向，也有了初步說明解釋，林書豪也再次重申，自己未來確實有返回亞洲打球的計畫，且其中一個夢想，就是要和弟弟林書緯聯手組成夢幻後場。林書豪說，「我們一個人打1號，一個2號，不用說話就能在場上知道彼此要做什麼，搭配會非常好。」

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連續9年展開返台行程，林書豪24日下午搭機抵台後，在機場與接機廣大豪迷合照互動後，隨即驅車前往台北召開正式記者會，林書豪對於上季隨暴龍奪冠與至今仍未確定新東家狀況暢所欲言，也坦言確實擔心無法重返NBA，但相信上帝的計畫，自己就是每天做好準備。

對於未來動向，林書豪坦言確實有回到亞洲打球的計畫，也確定29日將應姚明之邀，前往參觀CBA選秀會。

林書豪表示，「老實說，我對於CBA的球風跟打法並不了解，但我確實告訴自己，未來只要身體健康狀況允許，我會在亞洲打幾年的球。」

▲林書豪對於弟弟林書緯上季幫助富邦奪冠表現讚不絕口。（圖／記者季相儒攝）

林書豪的亞洲打球計畫，當然也包括和弟弟林書緯「合體」，「感謝上帝，讓我和弟弟1年內拿下兩座總冠軍，我拿冠軍是坐著看，我弟弟卻是在場上打得太好，他向外界證明了他自己，誰都不能小看他。」

林書豪也透露，「我最大的夢想，就是退休前和弟弟一起同隊打球，1號、2號位置聯手，我們每年夏天都一起打球，搭配也非常好，不用說話就能知道彼此在想些什麼，不過要實現這夢想，我看還要再等一段時間。」

▲林書豪與昔日訓練營學員相見歡。（圖／記者林敬旻攝）