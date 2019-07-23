運動雲

>

瓊斯盃／女籃夏日籃球熱潮　中華藍、白力抗紐日韓菲

ETtoday運動雲

▲▼雅加達亞運，女籃銅牌戰，中華女籃，彭詩晴。（圖／記者季相儒攝）

▲此次瓊斯盃中華藍仍有旅外砍將彭詩晴坐鎮。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

瓊斯盃男籃最後兩天，新莊體育館連續湧入爆滿觀眾入場力挺中華隊，這股夏日籃球狂潮接下來將由中華藍、白女籃接力上陣，瓊斯盃女籃賽事將於24日起，在新莊體育館登場，中華藍將以9月出征印度亞洲盃陣容出擊，中華白則是本屆世大運女籃化身，對手則將包含紐西蘭、日本、南韓及菲律賓等勁旅。

第41屆瓊斯盃女籃將於24日至28日在新莊體育館展開，此次包括紐西蘭、菲律賓都派出國家隊陣容出擊，日、韓雙強則是以單一職籃隊伍訪台，但整體實力依舊不容小覷。

請繼續往下閱讀...

中華女籃方面，此次中華藍將以9月出征印度亞洲盃的國家1隊陣容出擊，由總教練華格納(Albert Kenyon Wagner)領軍，陣容包括再度入選的台元老將蔡佩真，搭配旅外好手黃品蓁、吳盈潔、陳晏宇、王維琳、魏于淳、林仙芳、黃凡珊、張綺芳、彭詩晴，以及WSBL聯賽戰將潘姿吟、郭佳紋、黃湘婷、卓敬，加上UBA好手劉惠茹、史靜茹等人所組成。

中華白方面，將以剛剛結束拿坡里世大運的陣容為班底，總教練由錢薇娟出任，陣容包括黃鈴娟、陳薇安、羅蘋、徐玉蓮、韓雅恩、朱育勤、楊芷瑜、羅培甄、劉昕妤、陳孟欣、林蝶、彭曉彤等年輕世代好手。

24日開幕戰，中華白將對上南韓KBL的KB Stars，晚間壓軸賽事則由中華藍對決日本WJBL聯賽Mitsubishi Koala。

▲世大運女籃，中華女籃，黃鈴娟。（圖／大專體總提供）

▲中華白將以世大運女籃代表隊為化身。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 瓊斯盃女籃中華藍中華白彭詩晴黃品蓁彭曉彤黃鈴娟劉昕妤
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

快訊／拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓：別利用賽事作出姿態

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

複製王柏融成功模式　廖敏雄：先進職棒再說

瓊斯盃／心目中最佳歸化人選　帕克：好想要羅健兒！

沒賽揚獎300勝加持跨進名人堂　穆西納：我終於辦到了

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站取消

2引退賽明開賣　彭政閔：會滿嗎？

3打過17球場　彭政閔對台東印象深

4兄弟機槍打線狂拿8分　2局象8：0猿

5勇士富比士市值榜5年來進步28名

熱門新聞

1拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓

2光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

3比王柏融特殊　廖敏雄看好劉致榮去日本

4複製大王模式　廖敏雄：先進職棒再說

5瓊斯盃／帕克：好想要羅健兒！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

萊福力6局好投、象猛炸3轟　兄弟16比0橫掃統一

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳俊秀鐵支4安　桃猿11比3橫掃富邦 7/21 富邦悍將VSLamigo桃猿

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366