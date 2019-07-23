瓊斯盃／女籃夏日籃球熱潮　中華藍、白力抗紐日韓菲

▲此次瓊斯盃中華藍仍有旅外砍將彭詩晴坐鎮。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

瓊斯盃男籃最後兩天，新莊體育館連續湧入爆滿觀眾入場力挺中華隊，這股夏日籃球狂潮接下來將由中華藍、白女籃接力上陣，瓊斯盃女籃賽事將於24日起，在新莊體育館登場，中華藍將以9月出征印度亞洲盃陣容出擊，中華白則是本屆世大運女籃化身，對手則將包含紐西蘭、日本、南韓及菲律賓等勁旅。

第41屆瓊斯盃女籃將於24日至28日在新莊體育館展開，此次包括紐西蘭、菲律賓都派出國家隊陣容出擊，日、韓雙強則是以單一職籃隊伍訪台，但整體實力依舊不容小覷。

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中華女籃方面，此次中華藍將以9月出征印度亞洲盃的國家1隊陣容出擊，由總教練華格納(Albert Kenyon Wagner)領軍，陣容包括再度入選的台元老將蔡佩真，搭配旅外好手黃品蓁、吳盈潔、陳晏宇、王維琳、魏于淳、林仙芳、黃凡珊、張綺芳、彭詩晴，以及WSBL聯賽戰將潘姿吟、郭佳紋、黃湘婷、卓敬，加上UBA好手劉惠茹、史靜茹等人所組成。

中華白方面，將以剛剛結束拿坡里世大運的陣容為班底，總教練由錢薇娟出任，陣容包括黃鈴娟、陳薇安、羅蘋、徐玉蓮、韓雅恩、朱育勤、楊芷瑜、羅培甄、劉昕妤、陳孟欣、林蝶、彭曉彤等年輕世代好手。

24日開幕戰，中華白將對上南韓KBL的KB Stars，晚間壓軸賽事則由中華藍對決日本WJBL聯賽Mitsubishi Koala。

▲中華白將以世大運女籃代表隊為化身。（圖／大專體總提供）